Fani Carbajo anuncia que está embarazada de su segundo hijo a sus 39 años

La exconcursante de la primera edición de La isla de las tentaciones Fani Carbajo ha anunciado que está embarazada tras someterse a un proceso de fecundación in vitro.

A sus 39 años, la televisiva tendrá su segundo hijo, el primero con su actual pareja, Fran Benito. Ella misma lo anunció a través de su canal de Mtmad, en el que mostró la reacción de su hijo y de su novio tras comunicarles la noticia.

"Tengo muchas ganas de llorar y los sentimientos a flor de piel", expresó la influencer, que llevaba varias semanas notando cambios en su cuerpo, como náuseas y cambios de humor.

Según Carbajo, tras la espera de los resultados de unas analíticas, la enfermera la llamó y le comunicó que estaba embarazada. Fue su hijo Emilio el primero en saberlo. "Tengo algo que decirte y algo que darte. Ya tengo los resultados del análisis. Estoy embarazada", le dijo a su hijo.

Seguidamente fue Fran Benito el que se enteró de que iba a ser padre. "No te he dicho nada porque estabas trabajando. Me ha llamado la enfermera y te he comprado una cosa. Vas a ser padre. Soy muy feliz, soy tan afortunada. Quería decírtelo, pero una vez que llegaras a casa", expresó la influencer.

"Me he puesto a llorar con la enfermera. Quería decírtelo aquí. He ido a la farmacia para hacerme un test. Necesitaba verlo en un test", continuó Fani Carbajo, y expresó su emoción al saber que había sido en el primer intento. "Es que es muy fuerte. Tengo un bebé dentro de mí", declaró la televisiva.