Pilar Llori estrena su canal de Mtmad haciendo un repaso de su paso por 'GH VIP': "Albert ha sido mi 'Gran Hermano'

El comienzo de año ha supuesto para Pilar Llori el inicio de una nueva etapa, pues ahora tiene su propio canal de Mtmad. Tras el final de GH VIP, la televisiva ha estrenado este miércoles Más Llori que nunca.

Tras asegurar que se siente "muy feliz" de formar parte de "la familia Mtmad", era el momento de hablar de cómo ha vivido ella el reality más famoso de Telecinco. De este modo "colaba" a sus seguidores detrás de las cámaras del debate final de Gran Hermano.

"No me pienso callar", explicaba la televisiva antes de pasar al plató. Aunque en su camino hacia este no podía evitar alegrarse al encontrarse con alguno de sus compañeros, como Luca, a quien saludaba efusivamente. Pilar demostró lo bien que se sigue llevando con algunos de los habitantes de la casa de Guadalix. Aunque también ha sido sincera con aquellos con los que no ha tenido tan buena relación.

Sin pelos en la lengua, Llori ha hecho un repaso de todos los concursantes con los que ha tenido relación. Y es que, aunque tuviera sus más y sus menos con algunos, como fue el caso de Laura Bozzo, lo cierto es que "no les guarda rencor".

Para Llori, concursantes como Luca u Oriana de los que asegura que tienen "un gran corazón" y han actuado "sin maldad". "Es una de las personas que me llevo de la casa, y espero que sea para mucho tiempo", ha confesado muy contenta de su relación con la influencer.

En su repaso por sus compañeros ha hablado de Laura Bozzo, de la que destaca lo "veleta" y "cambiante" que era, aunque lo justifica por el encierro en la casa.

Del que no tiene ninguna queja es Gustavo: "Es como mi padre, le tengo mucho amor. Me parece muy buena persona". Aunque, si tuviera que quedarse con una persona, esa sería Albert Infante. "Para mí ha sido mi Gran Hermano, dentro y fuera de la casa. Le quiero con el alma". Mientras que de Naomi asegura ser su "descubrimiento" y la considera una gran amiga.

Aunque no todo fue bueno. De Luitingo, cuyo nombre no quiere "ni mencionar", dice que es la definición de la palabra falsedad. "No puedes ir poniendo verde a la gente por la espalda y luego ir de colegas", ha explicado muy seria. Por ello, su peor momento fue cuando Jessica Bueno pagó los 5.000 euros para que volviera de nuevo al programa tras ser expulsado por la audiencia: "Para mí fue lo peor". Aunque, de nuevo, Pilar tampoco mencionó a la modelo.

"No sé qué me pasó", ha confesado tras recordar cómo se llegaron a enamorar en un primer momento. Por ello, al hablar de la relación entre Luitingo y Jessica se muestra completamente sincera: "¿Cuánto durarán? Ni lo sé ni me importa. Son tal para cual".