Sin 'responsive' no hay decretos ley

El pasado miércoles vivimos un día frenético en el Senado. Para muchos, era la primera vez que estábamos en la Cámara Alta, y se notaba que andábamos perdidos: no teníamos claro dónde era el hemiciclo, dónde estaban las salas, las salidas… Todo era nuevo, incluso para los periodistas acostumbrados al Palacio del Congreso. Dado que el Senado no cuenta con 350 puestos para votar, la Junta de Portavoces decidió realizar las votaciones de manera telemática. De la misma forma que el Senado era un espacio nuevo para muchas y muchos, también era la primera vez que se debía votar telemáticamente en esta legislatura.

Cuando se abrió el plazo de votación, todos preguntamos al de al lado cómo acceder, cómo votar; preguntamos, hasta cinco veces, antes de dar a enviar. Todos queríamos hacerlo bien y no cometer ningún error. Era un día importante; un día en el que se votaban medidas que afectan, directamente, al bolsillo de la sociedad española. Recuerdo perfectamente, entrar a la aplicación de “Voto Pleno” y no lograr acceder de ninguna de las maneras. También probaron el resto de mis compañeros, algunos con mejor suerte. Entonces, decidimos acceder a la aplicación de la Intranet del Congreso y, a través de un link, conseguimos el acceso a la plataforma de votación pero, para colmo, la plataforma no era “responsive”.

En la pantalla se mostraba un listado con tres ítems para votar, pero había que votar nueve. Incluso una persona como yo, acostumbrada a las pantallas, las redes sociales y el mundo software; no conseguía ver dónde estaban las otras seis opciones para votar. Cerca del nombre de la iniciativa se mostraban los botones: "sí", "no", y "abstención", pero aparecían demasiado pequeños, por lo que era más fácil presionar el botón que no querías al que sí.

Finalizada la fase de votos, llegó el recuento y se podía palpar en el ambiente, el estrés, la adrenalina, el cansancio, el ruido… Es entonces cuando salta la noticia: “Alguien de Sumar se ha equivocado”. ¡Ya tenemos un Casero en el grupo! ¿Quién será? Me alucinaba que, entre periodistas y diputados, todos buscáramos al “culpable” que había provocado el empate en el decreto 'anticrisis'. Y a mí, personalmente, me surgieron varias preguntas: ¿Esto no debería ser más simple? ¿No debería existir un manual para esto? ¿No debería ser más intuitivo? ¿No deberíamos tener la opción de rectificar nuestro voto? Estoy segura de que esta nube de preguntas se le ha pasado por la cabeza ya a muchos diputados. Y es que resulta que el reto no solo era aprobar tres grandes decretos; el reto también era votar bien y no ser señalado como el que se equivocó. Y es que existe un trauma sobre el caso Casero y nadie quiere sustituirlo esta legislatura… aunque ojalá se repitan errores para que la ciudadanía gane en derechos.

Todo este laberinto para conseguir votar es el día a día de todos los diputados y, aunque la plataforma web externa del Congreso es muy fácil y construye índices con mucha información útil, la realidad interna de las plataforma es muy diferente. Las herramientas internas con las que trabajan las y los diputados y técnicos son poco intuitivas. Las funcionalidades para presentar iniciativas se piden por formulario y registro físico y aun comprendiendo que es una medida de seguridad, una vez eres diputado deberías tener acceso a todas las funcionalidades para realizar el trabajo parlamentario.

Llegué al Congreso de los Diputados el pasado agosto con mucha energía y ganas para digitalizar el país, reducir la burocracia y unificar las aplicaciones de la administración pública pero, sobre todo, para poner en la agenda pública y social la importancia de una sociedad digital.

Lo qué le sucedió a nuestro compañero Pisarello le puede pasar a cualquier diputado dado el ritmo frenético de la actividad política, pero un error así puede afectar a la vida de muchas personas. Por eso tenemos la responsabilidad de impulsar una mejora de las plataformas, actualizarlas y dejar de externalizar los proyectos tecnológicos a grandes consultoras. Esto mismo les sucede a las y los ciudadanos, que se encuentran con interfaces poco amigables que provocan que se genere un círculo vicioso de desconfianza con la administración pública que cuesta mucho de volver a construir.

Tenemos la responsabilidad de impulsar una mejora de las plataformas, actualizarlas y dejar de externalizar proyectos tecnológicos

Esta es la legislatura de la digitalización y la Inteligencia Artificial, y no debemos ser meros reguladores; debemos ser impulsores de un Estado que emprende, que ofrece seguridad y garantías para afrontar una sociedad cada vez más digital, una sociedad donde la brecha digital supone y supondrá una gran brecha en la desigualdad. Debemos aprovechar nuestra propia experiencia como diputados para poner sobre la mesa la necesidad de unificar aplicaciones, atraer talento técnico y humanista en todas sus especialidades y hacer partícipe a la ciudadanía en el diseño de las plataformas.

En Más Madrid lo tenemos claro y esta es una de nuestras líneas estratégicas dentro del Gobierno de España. Queremos impulsar una digitalización responsable, participativa y que facilite la vida de la gente, aprovechando los datos para diseñar las políticas públicas y segmentar necesidades. La ingeniería de datos nos permite medir, actuar y predecir. ¡Utilicemosla!

Impulsaremos una iniciativa parlamentaria para hacer las plataformas del Congreso más “user friendly” contando con especialistas en UX y UI para el diseño de las interfaces.