No, esta no es una foto real de Jeffrey Epstein con Donald Trump sentados en un sofá con dos adolescentes

"Trump miente, las imágenes no" es uno de los mensajes con los que se difunde como real una imagen de Donald Trump y Jeffrey Epstein sentados en un sofá junto a dos adolescentes. Pero es un bulo. La imagen tiene signos que demuestran que no es real y detalles de que podría haber sido creada con inteligencia artificial (IA). Además, no hay rastro de esa imagen publicada en ningún medio de comunicación.

La imagen de Epstein y Trump ha empezado a difundirse después de que un juzgado de Estados Unidos desclasificase una serie de documentos que se encontraban bajo secreto de sumario relacionados con Jeffrey Epstein y con la causa judicial de una demanda contra su socia, Ghislaine Maxwell.

En la imagen, en la que se ve supuestamente al magnate con el expresidente de EEUU sentados en un sofá junto a dos jóvenes, Jeffrey Epstein no tiene piernas y una especie de mano le sale de su hombro. Estos detalles también indican que podría haber sido creada con inteligencia artificial.

Bulo Maldita. Maldita

Si además hacemos una búsqueda inversa de la imagen, vemos que solo se comparte por usuarios en las redes sociales y no hay rastro de que se haya publicado en medios de comunicación.