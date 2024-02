Las habitaciones en Barcelona cuestan 535 euros y son las más caras de España: "Tengo amigos que pagan lo mismo por un piso"

La subida de los alquileres en Barcelona, un 12,4% en el último año hasta un precio medio de 1.123 euros mensuales, según los últimos datos facilitados por el Govern, está provocando que muchas personas opten por compartir piso alquilando habitaciones. De esta manera, disponer de un techo para vivir les supone aproximadamente la mitad de coste, alrededor de unos 535 euros de media, según un informe del portal inmobiliario Idealista.com.

Sin embargo, pese a ese ahorro, Barcelona tiene el precio medio de alquiler de habitaciones en pisos compartidos más caro de España. Solo en el último año, ha subido un 13%, en paralelo al del arrendamiento de pisos completos. Al mismo tiempo, se ha producido un crecimiento muy significativo de la oferta, que ha aumentado un 30% en el último año.

El desfase entre los sueldos y el coste de acceso a una vivienda es otro de los factores que hace que cada vez más personas tengan que optar por compartir piso, a pesar de tener un trabajo fijo. Es el caso de Nuria Alandi, que cuando su empresa la trasladó de Madrid, donde vivía con sus padres, a Barcelona, consideró que "compartir piso era la primera opción".

"No es lo mismo compartir piso con amigos porque quieres, que entrar a vivir con personas desconocidas porque no hay otra opción". Nuria Alandi. Comparte piso en Barcelona.

Estuvo mirando alguna alternativa para vivir sola, pero enseguida se dio cuenta de que era imposible y ya "no me planteé otra cosa". "Mi salario no me permite pagar sola lo que se paga por un piso en las grandes ciudades", lamenta. Además, explica que cuando llegó a Barcelona "tenía poco margen de tiempo para buscar, un par de semanas desde que me ofrecieron el traslado hasta la fecha de inicio en Barcelona".

Tendencia al alza

Nuria sigue mirando habitualmente anuncios en portales inmobiliarios y ha podido constatar que los precios suben continuamente, aunque la oferta sea cada vez más amplia. "Intentas encontrar algo un poco más barato, pero es imposible. Para ello has de meterte en pisos más pequeños, o que no están en buen estado, alejarte del centro o irte a alguna ciudad cercana", lamenta.

La aprobación de la Ley de Vivienda a finales de mayo de 2023 ha acelerado la tendencia al alquiler de pisos por habitaciones, ya que este tipo de contratos escapa a la limitación de precios que se establece en la nueva legislación. Según el portavoz del portal inmobiliario Idealista, Francisco Iñareta, "el alquiler de habitaciones se rige por el Código Civil, por lo que aquellas medidas de la Ley de Vivienda, como el índice de precios de referencia o el tope a los alquileres no afectarán" a este mercado.

Cuando se ponga en marcha el Índice de Precios de Referencia, IPR, para limitar los alquileres, en un piso medio del Eixample de 100 metros cuadrados no se podrá pedir más de 13 euros por metro cuadrado, según el simulador de la web de la Generalitat, es decir, el tope será de 1.300 euros.

Sin embargo, en función de si ese mismo piso tiene 3 o 4 habitaciones, su propietario puede ingresar entre 1.605 y 2.140 euros respectivamente, alquilándolo a 3 o 4 personas que compartan la vivienda en lugar de los 1.300 euros mensuales que marcaría el Índice de Precios de Referencia. Esto supone elevar el rendimiento del inmueble en alrededor de 300 o 850 euros respectivamente.

"Tengo amigos en otras ciudades, por ejemplo en Córdoba, que pagan por un piso entero lo que yo pago en Barcelona por la habitación". Nuria Alandi.

En el caso de un piso en la misma zona con 75 metros cuadrados y tres habitaciones se podría alquilar según el IPR, por un máximo de 1.200 euros mensuales, a 16 euros por metro cuadrado, según el IPR orientativo de la Generalitat. No obstante, alquilado por habitaciones, el importe que puede obtener su propietario mensualmente es de 1.605 euros, unos 405 euros más. Es decir, unos ingresos superiores en más de un 30%.

Los estudios, ¿la alternativa?

La alternativa de alquilar un estudio, sacrificando espacio para que sea más barato que un piso, pero con la ventaja de vivir solo, no está ni mucho menos al alcance de todos. Según el estudio de Idealista.com, el precio medio de los estudios en Barcelona es de 960 euros mensuales, el segundo más elevado de toda España. Esta cifra tan solo es superada por los 1.000 euros de media que se han de pagar en Vitoria-Gasteiz.

La cama se suele convertir en un mueble multiusos en estas habitaciones. Miquel Taverna

Vivir en un estudio en Barcelona supone un esfuerzo económico considerable respecto a compartir piso, ya que significa un sobrecoste del 79% respecto a alquilar una habitación. Nuria ha mirado alguno online, pero afirma que "hay pocos estudios, y al final, casi son tan caros como alquilar un piso entero". Además, la subida continua de los alquileres también se refleja en los estudios. Según el informe Idealista, durante el año pasado subieron un 10%, un poco por debajo de la media de los arrendamientos tradicionales.

Ante todas estas circunstancias, la búsqueda de habitaciones se intensifica y la oferta también se multiplica. Incluso se reforman pisos para dotarlos de más habitaciones, y han aparecido empresas que se dedican a la gestión directa de estos inmuebles. Así, en el portal Fotocasa se referencian casi 5.600 habitaciones para alquilar en Barcelona ciudad. En Idealista, hay más de 4.200 ofertas en su portal.

"Intentas encontrar algo un poco más barato, pero es imposible. Para ello has de meterte en pisos más pequeños o irte a alguna ciudad cercana". Nuria Alandi.

Además, han surgido portales de internet especializados en compartir piso, en los que se puede conocer online quienes están alojados en ese momento en el piso y, por lo tanto, con quién se acabará conviviendo. El portal Pisocompartido.com es uno de estos casos, y ofrece alrededor de 500 habitaciones en Barcelona ciudad. La oferta del portal Badi.com es incluso más amplia, con más de 1.500 referencias.

Aunque la habitación es una opción más asequible respecto al estudio o el piso, Nuria considera que son "bastante caras" porque "se paga mucho dinero y al final tienes que compartir espacio con personas que no conoces. Eso al principio te da bastante respeto. Además, tampoco sabes si vas a congeniar con ellas y si llegarás a estar a gusto". Añade que "no es lo mismo compartir piso con amigos porque quieres, que entrar a vivir con personas desconocidas porque no hay otra opción". No obstante, reconoce haber tenido mucha suerte y que está "muy bien con las personas con las que convive".

Plano general de la habitación en la que vive Nuria Alandi en Barcelona. Miquel Taverna

"Los jóvenes vamos asumiendo la falta de vivienda y que solo podremos alquilar un piso con la pareja", admite resignada, como muchos otros de su generación. Nuria explica que tiene amigos en otras ciudades españolas, como por ejemplo Córdoba, que "pagan por un piso entero lo que yo pago en Barcelona por la habitación".

Desprotección del inquilino

El Sindicat de Llogateres considera que el alquiler de habitaciones ha pasado a ser un "problema central en la vivienda". Una portavoz del sindicat, Sílvia Abadía, indica que "el inquilino queda desprotegido respecto a honorarios y duración del contrato".

Denuncia la falta de inspección para detectar irregularidades en estos alquileres, que "no pasan por el Incasòl", y que han constatado que "hay habitaciones que cuestan ahora lo que hace 10 años costaba alquilar el piso entero".