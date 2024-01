Patricia Gascón sobre el juego 'Ciudades Accesibles': "Cada participante se pone en la piel de una persona con discapacidad"

La concienciación temprana sobre la discapacidad y las distintas diversidades funcionales se revela crucial en la formación de una sociedad inclusiva y respetuosa. Desde temprana edad, los niños están moldeando sus percepciones del mundo que los rodea, y exponerlos a la diversidad funcional desde el principio fomenta una comprensión natural y sin prejuicios. Los hogares y los entornos educativos desempeñan un papel esencial al proporcionar experiencias que reflejen la realidad inclusiva de nuestra sociedad.

Los juegos se convierten así en herramientas poderosas para modelar actitudes inclusivas en la infancia. Al incorporar personajes y situaciones que representen diversas capacidades, se establece un terreno propicio para la comprensión y la normalización de la diversidad funcional. Esta inmersión lúdica no solo informa sobre las diferentes formas en que las personas experimentan el mundo, sino que también fomenta una apertura natural hacia la diversidad. De esta manera, los niños aprenden e internalizan desde sus primeros años la importancia de la inclusión y el respeto hacia las diferentes habilidades y perspectivas que cada individuo aporta a la sociedad.

Fue este contexto el que animó a la Fundación Dfa, organización creada en 1976 para luchar por los derechos de las personas con discapacidad, a desarrollar un juego de mesa que trasladara a los colegios los principios de accesibilidad e inclusión. Y lo ha hecho a través de su juego 'Ciudades Accesibles'

Patricia Gascón es responsable del departamento de Actividades Socioculturales de Fundación Dfa y una de las personas que mejor conoce el proceso de creación y desarrollo de 'Ciudades Accesibles'. Desde el embrión hasta la acogida en los centros educativos, su equipo es parte fundamental de este proyecto dirigido a la sensibilización sobre la discapacidad en las aulas.

¿Qué tipo de desafíos o situaciones aborda el juego durante cada partida para sensibilizar a los jugadores sobre las dificultades que pueden enfrentar las personas con discapacidad en entornos urbanos?En las pruebas de supuestos prácticos se pretende que el alumnado se ponga en la situación de una persona con discapacidad. Se plantean casos reales; por ejemplo: ¿qué harías si vas en silla de ruedas y no pueden bajar del autobús porque la rampa se ha roto? ¿Qué harías si te ves en la calle a una persona usuaria de silla de ruedas y parece que tiene problemas para subir un bordillo mal rebajado? ¿Qué harías si tú eres una persona con discapacidad física, vas al supermercado y no hay carros accesibles? ¿Cómo comprarías? Estos son algunos ejemplos prácticos que incluye el juego, además de conceptos como accesibilidad universal, barrera, pictograma, etc.