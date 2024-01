Page afea el pacto con Junts sobre migración: "Si lo pidiera Vox, todo el mundo se rasgaría las vestiduras"

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha cuestionado este viernes la pertinencia de negociar con Junts la cesión de competencias de migración, ya que "no tiene nada de progresista". "Si las competencias las pidiera Vox, todo el mundo se rasgaría las vestiduras", ha afirmado el barón socialista, uno de los más críticos con Pedro Sánchez.

En declaraciones a medios desde Marchamalo (Guadalajara) para inaugurar las obras de modernización y mejora del CEIP 'Cristo de la Esperanza', el presidente autonómico ha afirmado que "no es admisible que los independentistas catalanes, que por lo demás son supremacistas cuando no xenófobos, lo que estén planteando es que el Gobierno gobierne con camisa de fuerza".

En este sentido, a preguntas de los periodistas, García-Page ha afirmado que "ningún Estado puede renunciar, bajo ningún concepto, a la competencia en fronteras y por tanto en migración", ya que "el control de las fronteras es la expresión más elemental de soberanía". Por eso, considera que el debate sobre la cesión de las competencias sobre migración a las autonomías planteado por Junts supone "mercadear" con cosas "con las que no se puede frivolizar".

"Si por Puigdemont fuera, yo sería un extranjero. Por tanto, tranquilidad no puedo tener ninguna y, sobre todo, me preocupa que estas cosas sean objeto de mercadeo en el último minuto, porque un país serio no puede estar jugando con las cosas de comer de la manera que se está jugando", ha ahondado.

El dirigente regional ha dicho que la coyuntura política le tiene "desolado" y que no se puede hacer "una política de infarto tras infarto", pero ha negado que vaya a tener ocasión de plantearle ninguna cuestión a Pedro Sánchez durante el encuentro del Gobierno previsto en la localidad toledana de Quintos de Mora, ya que ha afirmado que se ha enterado de todo "por los medios de comunicación".