Ana Obregón habría presionado a Carolina Monje, novia de su hijo Aless Lequio, para que conociera a Ana Sandra

Nuevo capítulo en el culebrón de la vida de Ana Obregón. Tras haber sido señalada por no haber ingresado todo lo que prometió en la Fundación que lleva el nombre de su hijo, ha salido a la luz la supuesta presión que Ana habría ejercido sobre Carolina Monje, la que fuera novia de su hijo Aless Lequio hasta su fallecimiento, según el pódcast Mamarazzis. Todo ello, con el objetivo de que conociera a la pequeña Ana Sandra.

Ana Obregón y Carolina Monje presumieron de su buena relación durante el tratamiento de Aless y hasta su fallecimiento el 13 de mayo de 2020. No obstante, este vínculo se rompió con su partida, al menos por parte de la diseñadora. Monje decidió comenzar una nueva etapa en su vida en Barcelona, dejando atrás la capital.

Aunque la intención de la que fuera novia de Lequio siempre ha sido mantenerse al margen de la familia Obregón, lo cierto es que la intérprete se lo ha puesto muy complicado. Según ha contado Laura Fa en el pódcast Mamarazzis, Ana habría intentado incluso que la joven fuera la madre de la pequeña Ana Sandra: "La llegó a llamar 10 veces. La tenía frita. Quería convencerla de que se hiciera una inseminación in vitro para tener un hijo con Aless".

Si bien, Monje tuvo claro en todo momento que no iba a hacerlo: "En ningún caso se pensó para que lo utilizara si él no estaba". Al no haber conseguido tener a la niña por esta vía, Ana Obregón buscó otros caminos para cumplir el sueño de su hijo.

Pero la presión de Ana no habría terminado ahí. El pasado verano, la actriz se volvió a poner en contacto con la diseñadora, "casi para obligarla a que conociera al bebé", tal y como asegura la fuente directa de la periodista Laura Fa. Fue en ese momento cuando la joven se rompió debido a la presión que estaba sintiendo por ello.

Asimismo, la intención de Ana Obregón no era otra que "legitimar a esa niña con la presencia de Carolina. El hecho de que lo apoyara, daba importancia a lo que ella siempre había sido una de sus últimas voluntades", explicaba este mismo miércoles Lorena Vázquez en Espejo Público. Aunque la voluntad de Carolina siempre habría sido "distanciarse" de todo lo que está ocurriendo y vivir alejada del foco mediático.

La joven recuerda a la familia con "muchísimo cariño y dolor", pero ha conseguido rehacer su vida. De hecho, el pasado mes de octubre contrajo matrimonio con Álex Lopera en una bonita boda en Girona.