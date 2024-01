Feijóo exige la comparecencia de Sánchez para que explique sus cesiones a Junts y anuncia nuevas movilizaciones

La oposición se propone poner coto al "esperpento" vivido el día anterior en la primera sesión parlamentaria en la que el Gobierno sacó adelante dos de sus tres decretos in extremis a cambio de cesiones de última hora a Junts. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha salido ante los medios para hacer un balance político anunciar que su partido registrará la petición de comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que explique en el Congreso las cesiones a Junts a cambio de salvar dos decretos del Ejecutivo en el Pleno del miércoles. Además, ha avanzado nuevas movilizaciones contra la "extorsión" a España. Será el próximo 28 de enero en Madrid, en vísperas de la votación de las enmiendas a la amnistía.

"Quien realmente preside está hoy riéndose en Waterloo de la que ha liado en la nación que juró desestabilizar", ha afirmado Feijóo en una rueda de prensa después de la caótica sesión parlamentaria del miércoles, en las que hasta el último momento no se supo el sentido del voto de Junts a los decretos ni a cambio de qué decidió abstenerse y facilitar así la aprobación de los proyectos del Gobierno.

A falta de conocer los detalles de los acuerdos a los que ha llegado el Gobierno con los independentistas, para lo que ha exigido la comparecencia del presidente, Feijóo ha ordenado a su equipo jurídico que evalúe "hasta la última coma" de los reales decretos y acuerdos, "a efectos de intentar poner coto en los tribunales a cada decisión adoptada". Por el momento el PP recurrirá al TC la ley ómnibus que, a ojos del PP, es "inconstitucional" ya que supone una "patada a las leyes procesales que ha tirado a la ventana sin que esté justificado y sin ningún fundamento".

No obstante, se abre a recurrir otros acuerdos cuando conozca el contenido del mismo. Como son las "posibles consecuencias" de la cesión integral de inmigración al Gobierno catalán: "Supone convertir a los Mossos en Policía Nacional e implica la desaparición de las únicas comisarias que quedan en Cataluña", ha explicado el líder popular quien se pregunta, también, si esta cesión desatará un conflicto entre comunidades que quieran pedir también la competencia. "¿Los votantes de izquierda están de acuerdo que se transfiera las competencias de inmigración para que la gestione un partido xenófobo, como calificó Sánchez [a Junts]? No se puede ser más cínico". No obstante, el popular ha mostrado sus dudas sobre que esta ley se acabe llevando acabo.

Por otro lado, Feijóo augura que la ley de enjuiciamiento civil "no producirá ningún efecto" ya que Junts impide al Gobierno a que pueda trasponer una directiva europea para evitar que Bruselas frene la amnistía. "Estoy convencido de que la UE puede interpretar hasta qué punto" la amnistía es contraria a sus directivas.

También ha cargado contra las balanzas fiscales, "otra de las mentiras que han comprado a los independentistas para hacer ver que hay territorios más solidarios que otros, pero que alimenta el enfrentamiento entre españoles" y el régimen local que el popular se pregunta "qué privilegios conlleva". Además, culpa a los independentistas de la huida de empresas de Cataluña.

Ante las últimas cesiones y los pactos a escondidas, Feijóo ha mostrado su apoyo a todos los presidentes autonómicos que llevan meses exigiendo al presidente del Gobierno que convoque la Conferencia de Presidentes para dar todas las explicaciones a los territorios. "El Gobierno está incumpliendo la convocatoria ante los representantes ordinarios del Estado mientras el PSOE se reúne fuera de España con un fugado de la Justicia.