Alejandro Sanz se enfada mucho... en su nueva canción: "Váyanse bien lejos con sus ideologías de pacotilla"

El cantante Alejandro Sanz se ha "enfadado" mucho por comentarios de algunos usuarios hacen sobre sus inclinaciones políticas.

Lo ha verbalizado en la red social X, donde recibe siempre muchos sus feed-back de sus seguidores.

"Me han llamado fascista y comunista por decir que la violencia no es el síntoma, sino la enfermedad. ¡Así el nivel!!!… váyanse bien lejos con sus ideologías de pacotilla. Yo soy persona e intento entender a todo el mundo. Te jode?… me importa un carajo…", escribe el artista gaditano.

Aunque el párrafo tiene 'sorpresa': "No se asusten, es parte de una canción", remata junto a un emoticono de una cara con gesto pillo.

Es decir, toda esta polémica podría derivar en un nuevo tema musical de uno de los cantantes más exitosos del país que se baile en grandes escenarios. Veremos.