Raquel Perera: "Lo más duro a lo que he tenido que enfrentarme es a mi separación de Alejandro Sanz"

Raquel Perera ha concedido una entrevista a la revista Semana, en la que habla de su buena relación con Alejandro Sanz, su exmarido y padre de sus hijos Dylan, de 11 años, y Alma, de 8.

Raquel estuvo invitada al 55 cumpleaños de Alejandro, el pasado octubre, en una sala de fiestas de Madrid repleta de amigos del cantante y de gente querida, como sus hijos mayores.

La mujer que más cerca estuvo de él entre 2012 y 2019, lo que duró su matrimonio, dice que ve al cantante "contento, pero no soy nadie para hablar sobre él. Sólo te diré que lo que le haga feliz, lógicamente me lo hará a mí. Yo no tengo que opinar".

Raquel Perera y Alejandro Sanz, en una imagen compartida por ella en Instagram. @raquel_perera / INSTAGRAM

Y aunque no quiere darle ningún consejo, le recuerda que "cualquier cosa que necesite sabe que cuenta conmigo".

Reconoce que sus hijos aceptaron su separación con normalidad, en parte por sus cortas edades. "A mis hijos no les quiero contar cosas que no puedan entender, pero tampoco quisimos engañarlos. Les dijimos que nos íbamos a querer siempre, que a veces, el amor se transforma, y que ellos no iban a sufrir ni serían nunca responsables".

Aun así, Raquel Perera admite que lo más duro a lo que ha tenido que enfrentarse en su vida fue a su separación. "Al principio, tenía un concepto del amor muy claro, ya que mis padres han superado los 50 años casados y eran un ejemplo. Pero cuando sales del núcleo familiar entiendes que hay muchos modelos. Hubo un momento en el que estaba enfadada pensando que no iba a encontrar el amor que ellos tenían. Prefería no intentarlo para no fracasar".

Autora de un libro que vio la luz en 2023, Para que no te olvides, Raquel, que lleva la escritura interiorizada desde que era pequeña, dice lo que no quiere olvidar nunca: "No quiero borrar las huellas que aparecen en mi propio camino, no olvidar de dónde vengo y todo lo que he caminado y vivido".