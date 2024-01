En Gaza ya han muerto más de 23.000 personas, según las autoridades palestinas. Sus ciudades ya no son más que un amasijo de hierros y cascotes. Los gazatíes casi no tienen agua, ni energía o medicamentos. Los hospitales prácticamente ya no existen. Es lo que ha causado la respuesta militar de Israel al ataque de Hamás del 7 de octubre, que acabó con la vida de al menos 1.200 personas y el secuestro de 250. ¿Ha sido una respuesta justa y proporcionada? La Corte Internacional de Justicia ha comenzado este jueves un proceso en el que se tratará de dar respuesta a esa pregunta.

El pasado 29 de diciembre, el gobierno de Sudáfrica denunció a Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por cometer presuntamente un genocidio en la Franja de Gaza.

Los actos y omisiones de Israel tienen carácter genocida, ya que se cometen con la intención específica requerida de destruir a los palestinos en Gaza", acusa Sudáfrica

Según la documentación presentada por Pretoria ante el tribunal de la ONU, "los actos y omisiones de Israel tienen carácter genocida, ya que se cometen con la intención específica requerida de destruir a los palestinos en Gaza como parte del grupo nacional, racial y étnico palestino más amplio". La denuncia sudafricana incide en la necesidad de "investigar las violaciones de derechos humanos en Palestina invocando a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio".

¿Qué es la convención del delito de genocidio?

Sudáfrica considera que Israel no ha impedido el genocidio "y lo está cometiendo en violación manifiesta" de esa convención. Ésta fue aprobada en 1948, con el Holocausto judío como telón de fondo. El tratado está en vigor en 152 países. En opinión de Pretoria, "Israel ha participado, está participando y corre el riesgo de seguir participando en actos genocidas contra el pueblo palestino en Gaza".

Imagen de un bombardeo en la Franja de Gaza. Ariel Schalit

¿Cómo define genocidio?

El artículo II de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio explica qué se entiende por genocidio. Se refiere a cinco actos (que enumera) cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal:

-Matanza de miembros del grupo.

-Atentado grave contra la integridad física o mental de los miembros del grupo.

-Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial.

-Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo.

-Traslado forzoso de niños del grupo a otro grupo.

Israel ha participado, está participando y corre el riesgo de seguir participando en actos genocidas contra el pueblo palestino en Gaza", asegura Pretoria

Dados los periodos definidos por los estatutos, el caso ante la CIJ podría tardar años en alcanzar un veredicto que, a pesar de ser legalmente vinculante, el tribunal no tiene herramientas para hacerlo cumplir y depende de la voluntad de Israel de respetar el fallo.

¿Cuáles son los argumentos de Sudáfrica?

Este jueves, la Corte Internacional de Justicia de La Haya comenzó a escuchar los razonamientos de Sudáfrica para respaldar su petición de medidas cautelares contra Israel. La magistrada Joan E. Donoghue preside la reunión.

La letrada sudafricana acusa a Tel Aviv de mantener un "patrón de conducta genocida" en la Franja de Gaza con "asesinatos en masa"

En el inicio de la audiencia, Pretoria acusó a Tel Aviv de mantener un "patrón de conducta genocida" en la Franja de Gaza con "asesinatos en masa, desplazamientos forzados y daño físico o mental grave" de los civiles palestinos. La letrada sudafricana Adila Hassim aseguró que los palestinos están en "riesgo inmediato de morir por hambre, deshidratación y enfermedades por el cerco, la destrucción de ciudades palestinas, el acceso insuficiente de ayuda permitida a la población palestina y la imposibilidad de distribuir esa ayuda limitada mientras caen las bombas".

El abogado de Israel Malcolm Shaw, en la audiencia de la Corte Internacional de Justicia. REMKO DE WAAL / EFE

Ante la CIJ, Hassim afirmó que Israel "ha matado a un número incomparable y sin precedentes de civiles con pleno conocimiento de cuántas vidas civiles se cobrará cada bomba". Por todo ello exigió a la Corte imponer medidas cautelares urgentes a Tel Aviv para proteger a los palestinos de Gaza.

Israel ha matado a un número incomparable y sin precedentes de civiles con pleno conocimiento de cuántas vidas civiles se cobrará cada bomba"

Sudáfrica ha condenado también el ataque de Hamás del 7 de octubre que acabó con la vida de 1.200 personas y el secuestro de 250. Su equipo de expertos jurídicos y académicos está encabezado por John Dugard, profesor de Derecho Internacional sudafricano y exrelator de la ONU sobre los Derechos Humanos en el Territorio Palestino Ocupado.

¿Cómo se defiende Israel?

Este viernes, Israel tendrá el turno de la palabra en este procedimiento. La Corte no decidirá sobre las medidas cautelares que pide Sudáfrica hasta haber oído a ambas partes. Las audiencias de esta semana no entrarán aún en el fondo del caso y solo se centran en la necesidad de adoptar o no esas medidas cautelares.

El presidente de Israel Isaac Herzog . ABIR SULTAN/EFE

A la espera de sus argumentos, el presidente israelí, Isaac Herzog, llamó "hipócrita" a Sudáfrica y consideró que "no hay nada más atroz y absurdo que la afirmación" de que Tel Aviv ha violado la Convención. "En realidad, nuestros enemigos, Hamás, en sus estatutos piden la destrucción y aniquilación del Estado de Israel, el único Estado nación del pueblo judío. La Convención contra el Genocidio fue promulgada por la comunidad internacional después de una de las peores atrocidades de la humanidad, el Holocausto, que estaba dirigido específicamente contra los judíos, para eliminar la raza judía, al pueblo judío", aseguró.

¿Qué quiere hacer Israel con Gaza?

No es la primera vez que el Ejército israelí entra por la fuerza en la Franja de Gaza. Ya lo hizo en 2009 y 2014, pero en ambos casos optó por no permanecer en ese territorio. Pero ahora los planes de Tel Aviv podrían ser otros.

"Israel no tiene ninguna intención de ocupar Gaza permanentemente ni de desplazar a su población civil", asegura Netanyahu

Netanyahu ha afirmado que Israel no pretende desplazar a los civiles de Gaza. "Israel no tiene ninguna intención de ocupar Gaza permanentemente ni de desplazar a su población civil", declaró este miércoles el primer ministro.

Lo hizo tras las declaraciones de algunos de ministros de su coalición de gobierno. Porque la semana pasada, el ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, y el titular de Finanzas, Bezalel Smotrich, pidieron desalojar a los palestinos de Gaza; recuperar Gaza y reasentar allí a los colonos israelíes evacuados de la Franja en 2005.

Este miércoles, las autoridades de la Franja de Gaza elevaron a más de 23.300 el balance oficial de víctimas mortales por la ofensiva militar lanzada por Israel sobre el territorio palestino. Casi 4.000 de los muertos son niños. 59.167 palestinos han resultado heridos desde que estalló la escalada del conflicto. Además, la cifra de desplazados es de 1,9 millones, en un territorio habitado por 2.3 millones de personas.

Los palestinos viven en medio de enormes dificultades para recibir atención médica, ya que gran parte de los hospitales se encuentran fuera de funcionamiento tras ser objeto de los bombardeos del Ejército de Israel, así como por la carencia de agua, energía e insumos médicos.

Según Naciones Unidas, la mayoría de los envíos de ayuda al norte de Gaza de enero se han cancelado. Sólo tres de los 21 envíos de ayuda humanitaria han podido realizarse desde que comenzó 2024. Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, un 14% de las misiones humanitarias han podido completarse este mes, cuando en diciembre el porcentaje superaba el 70%.

Apoyos a la denuncia sudafricana

La Autoridad Nacional Palestina (ANP) ha calificado de "histórico" el proceso abierto por la CIJ. "Es un suceso histórico en el proceso de la lucha conjunta palestina y sudafricana frente a la injusticia y el genocidio a los que está expuesto nuestro pueblo", ha comunicado el Ministerio de Exteriores palestino, según la agencia oficial de noticias palestina Wafa.

El secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken, ha dicho que el balance de civiles muertos en Gaza, sobre todo niños, "es demasiado alto"

La acción de Sudáfrica ante CIJ cuenta con numerosos apoyos, incluidos de Jordania, Turquía, Bolivia o la Organización para la Cooperación Islámica, pero también el rechazo de otros, como Estados Unidos. Sin embargo, Washington lleva semanas intentando domar los excesos de Netanyahu sin conseguirlo. Y es que hasta el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, ha dicho que el balance de civiles muertos en Gaza, sobre todo niños, "es demasiado alto".