Ribera descarta la petición de la Xunta de enviar barcos o aviones a Galicia para limpiar el mar de pellets

El Gobierno mantiene su "máxima disponibilidad" para colaborar con la Xunta de Galicia en la retirada de pellets de las playas pero no enviará las embarcaciones, aviones y helicópteros que este martes pidió formalmente el gobierno de Alfonso Rueda para eliminarlos del mar, que la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, ha calificado de "carta a los Reyes Magos".

"Por supuesto, máxima disponibilidad, pero me parece que una premisa es que no se pidan cosas que se sabe que no tienen sentido y que probablemente no tengan una respuesta favorable", ha señalado Ribera.

La ministra para la Transición Económica ha respondido de esta manera a la lista de peticiones que este martes la Xunta remitió al Gobierno central para que le asista en las tareas de limpieza de pellets. Frente a la disposición del Ejecutivo a ayudar con personal y medios técnicos para limpiar los arenales, el gobierno gallego insiste en que su intervención se centre allí donde tiene "plenas competencias", es decir, en el mar, donde Ribera ha reiterado este miércoles que no es posible, porque "no es fácil, no es sencillo porque no es ve en el mar". "Por tanto, el lugar que debemos trabajar es en las playas", ha añadido.

Buques, helicópteros y un submarino

Por el contrario, la Xunta solicita cuatro buques polivalentes, cinco lanchas de salvamento, un avión Cesna y dos helicópteros. También la "activación inmediata" de un vehículo submarino de control remoto y de "medios navales necesarios para la localización, revisión y sellado del colector origen de los elementos contaminantes".

Ribera ha recordado que el propio consellero do Mar de la Xunta explicó por carta a los alcaldes afectados por los pellets que era "imposible" rescatarlos del mar antes de que llegaran a las playas y ha destacado que "dos días después nos piden prácticamente todos los medios marinos de Salvamento Marítimo", que dejaría sin recursos, por ejemplo, en caso de tener que rescatar emigrantes en alta mar.

"Estamos totalmente disponibles pero no me pida tres veces más que cuando el Prestige", ha dicho Ribera.