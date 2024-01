Lucía Rivera, la hija de Cayetano y Blanca Romero, posa desnuda en la bañera y arrasa

Desafiando a la ola de frío que recorre media España, Lucía Rivera ha mostrado su lado más sexy al posar desnuda en la bañera, en una imagen que ha causado furor entre sus seguidores y seguidoras.

Con ella, acumula en solo unas horas miles de 'me gusta' y decenas de comentarios de sus fans, que se congratulan de verla tan sensual. "Qué maravilla de foto", "Una belleza" o "Quién fuera agua", son algunas de las expresiones que le dedican a la hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera.

En la imagen, la modelo mira a cámara desde una bañera de un hotel mientras la estilista y maquilladora Sonia Ezama la retrata. "Fotógrafa en mis ratos libres", le escribe la profesional en los comentarios del post, a lo que Lucía le responde "¡Preparáte!".

Hace unos meses, la influencer fue noticia porque reveló cómo recordaba su adopción. Cuando a penas tenía dos años, Cayetano Rivera, que estaba casado con su madre, Blanca Romero, en ese momento, decidió adoptarla y ser su padre legalmente. A pesar de la separación, cuatro años después, el torero ha continuado cumpliendo ese rol desde entonces.

"El tema de la adopción tengo mucho trauma, no por mi padre, sino por lo que se dijo y se hizo", desveló. "Me dicen que no es mi padre una y otra vez".

"Desde luego que yo lo sé, no hace falta que me lo digan", continuó: "Me han llegado a decir que mi padre era un yonqui... Yo obviamente sé quién es".

"Aún sigo recibiendo mensajes diciéndome que no es mi padre, que soy una aprovechada", añadió. "Si me adoptó con dos años, ¿qué quieres que haga?", concluyó.