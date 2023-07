Lucía Rivera habla sobre "el trauma de su adopción": "Aún recibo mensajes diciéndome que soy una aprovechada"

Lucía Rivera está de promoción de su libro, Nada es lo que parece, y no deja de abrirse sobre su pasado y su presente en diferentes entrevistas. En la última, ha revelado cómo recuerda su adopción.

Cuando a penas tenía dos años, Cayetano Rivera, que estaba casado con su madre, Blanca Romero, en ese momento, decidió adoptarla y ser su padre legalmente. A pesar de la separación, cuatro años después, el torero ha continuado cumpliendo ese rol desde entonces.

No obstante, la joven modelo asegura que recuerda con "trauma" ese periodo por culpa del gran eco que tuvo en la prensa la decisión. "Llevo mal todo lo que se dice", le ha contado a Sindy Takanashi en Las Uñas.

"El tema de la adopción tengo mucho trauma, no por mi padre, sino por lo que se dijo y se hizo", ha revelado: "Me dicen que no es mi padre una y otra vez".

"Desde luego que yo lo sé, no hace falta que me lo digan", ha continuado: "Me han llegado a decir que mi padre era un yonqui... Yo obviamente sé quién es".

"Aún sigo recibiendo mensajes diciéndome que no es mi padre, que soy una aprovechada", ha añadido: "Si me adoptó con dos años, ¿qué quieres que haga?".

La joven ha reconocido que le gustaría que parasen los comentarios. Como sea, ninguna de las afirmaciones de los haters la afecta de verdad, ya que sigue considerando a Cayetano como su padre.