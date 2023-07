Lucía Rivera se sincera sobre Eva González y la actual relación que mantiene con su padre, Cayetano Rivera

Desde que lanzara su libro autobiográfico, Nada es lo que parece, Lucía Rivera se ha estado mostrando más sincera que nunca. La modelo ha pasado de negarse a hablar sobre su vida personal a hacerlo sin tapujos, y así lo ha demostrado este miércoles en un evento en Madrid.

La joven de 24 años ha hablado en un encuentro con la prensa sobre la relación que mantiene con Eva González, con la que vivió algún que otro desencuentro en el pasado, y de su padre, Cayetano Rivera, que tras separarse de la presentadora ahora mantiene una relación con María Cerqueira, conductora de programas de la televisión portuguesa.

"La relación con mi padre es especial, yo me crie con mis abuelos. Que yo no cuente que veo a mi padre no significa que no le vea, nunca ha habido una distancia, en redes no todo se ve", ha avanzado.

Según la modelo, ahora "la relación es más cercana". "Yo quiero que todos sean felices, sobre todo mi hermano. Eva es un cañón y mi padre es otro cañón, pues imagínate lo que va a salir de ahí", ha añadido.

Agradecida, la hija de Blanca Romero ha presumido de su entorno: "Siempre tuve la familia que quise, pero ahora es un momento distinto y genial. Ahora todo es más fácil que antes, en todos los aspectos".

Sobre Cerqueira solo ha tenido buenas palabras: "Mi relación con Maria es… Me parece una mujer increíble, no tengo una mala palabra que decir sobre ella. Es alucinante".

"Desde que la vi me sorprendió porque todos sabemos que da un poco de miedo cuando una persona nueva entra en tu familia, a mí me dio bastante miedo, pero la conocí y dije: '¡qué tranquilidad!", ha zanjado.