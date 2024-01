Nerea Pérez de las Heras narra cómo ha cambiado su vida tras perder una pierna en un accidente: "Yo no visibilizo, yo existo"

El 23 de julio del 2023 supuso un antes y un después en la vida de Nerea Pérez de las Heras. La humorista, que se encontraba disfrutando de sus vacaciones en Menorca, sufrió un duro accidente con la hélice de la lancha en la que viajaba. Por ello, tuvo que ser intervenida en una operación que acabó provocándole la amputación de la parte inferior de una de sus piernas.

Ahora, después de seis meses de la experiencia, la actriz ha reaparecido en la premier de la nueva serie de Sofía Vergara en Netflix, Griselda. Allí, Nerea ha querido tener unas palabras con las cámaras para contar cómo es actualmente su vida.

"Me encuentro regular", ha confesado a Europa Press. "A ratos, es un rato bien, un rato mal, un rato regular". Por ello, se ha centrado en dejar que sea su cuerpo el que marque "los ritmos", los cuales, según ha querido destacar, son "muy lentos" frente a los de la vida y el trabajo, "que son muy rápidos".

"Hay que buscar el equilibrio y voy tirando", ha reconocido. En esta etapa, para ella lo más importante es todo el cariño que está recibiendo por parte de sus seres queridos, a los que da las gracias por ayudarla a mejorar cada día: "Tengo una suerte inmensa, estoy muy bien pertrechada y muy bien apoyada por mucha gente".

Del mismo modo, Nerea ha querido convertirse en un referente para las personas que sufren problemas de salud, como es su caso. Gracias a su popularidad, espera poder llegar al máximo de personas posibles.

"Yo no visibilizo, yo existo. A quien pueda ayudar esto, pues siempre está bien, no solamente en circunstancias parecidas a la mía, sino con otras circunstancias que hacen que el mundo, los curros, la ciudad, el entorno, no esté a tu ritmo", ha contado.

Nerea no quiere "endulzar algo que es un camino horroroso", pero sí que intenta verlo desde el lado positivo. "Me veréis pronto con la pierna mecánica correteando", ha confesado con una sonrisa.

Y es que, aunque no es partidaria de "el positivismo tóxico", sí que ha querido mandar un mensaje a todos los que han estado a su lado: "He tenido una suerte increíble, la gente se ha vuelto, ¿cómo decirte? Mucho mejor. No era consciente de la novia tan guay que tenía, las amigas tan guays que tenía, las hermanas, la familia tan guay".