El mensaje optimista de Nerea Pérez de las Heras tras la amputación de su pierna: "La vida es muy hermosa, incluso ahora"

Tras su accidente en verano, a causa del cual le tuvieron que amputar una pierna, Nerea Pérez de las Heras, ya ha retomado su trabajo en la radio. Si recientemente acudió como invitada a Hora 25, de Aimar Bretos, ahora ha regresado a Lo normal, pódcast de La Ser que conduce la cómica junto a Antonio Nuño.

Después del descanso estival, el presentador ha querido volver dejando claro que se siente "la persona más afortunada del mundo por compartir espacio" con ella. "Ay, Antonio, has estado a puntito de quedarte solo al frente del barco", ha respondido ella.

"No sabes lo contenta que estoy de volver a Lo normal", ha confesado. "Afortunadamente, puedo contarlo y hay mucho que contar. De estas experiencias siempre se sacan enseñanzas (...) La más evidente es que lo más valioso que tenemos es la sanidad pública".

"A mí me ha salvado mi familia elegida, dentro de la que sabes que estás tú", le ha dicho a Nuño. "Me estáis salvando todavía, me estáis cuidando y sosteniendo".

"En el hospital yo veía otras familias de visita muy heteronormativas, pero ninguna era tan numerosa como mi familia de maricones y bolleras", ha recordado Nerea Pérez de las Heras.

Además, la humorista ha destacado la tolerancia que, en todo momento, recibió en el hospital en el que estuvo tres semanas: "Cuando estaba inconsciente, mi novia dijo que era mi pareja y todo el personal sanitario y administrativo la reconoció como mi familiar y la mantuvo informada. Eso hay que celebrarlo y defenderlo, no darlo por hecho".

"Me quedo, después del susto, con las palabras del poeta chileno Raúl Zurita que mi chica, Ana, me dejó escritas en una notita al lado de la cama para cuando me levantase: 'La vida es muy hermosa, incluso ahora'", ha concluido.