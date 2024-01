El Gobierno y sus socios rechazan las enmiendas de PP y Vox contra la amnistía, que continúa su tramitación

El Gobierno y sus socios han tumbado las enmiendas a la totalidad que habían presentado PP y Vox a la ley de amnistía. Todo ello antes de un nuevo debate sobre el asunto político que centra la actualidad desde las últimas elecciones generales y en el que los partidos de la derecha han reiterado su rechazo a una medida que consideran "inconstitucional" y han abierto el debate sobre una posible ilegalización de partidos políticos en ciertos supuestos.

Los de Alberto Núñez Feijóo defendían en su enmienda la disolución de aquellos que declaren la independencia o convoquen referéndums ilegales, mientras que los de Santiago Abascal proponían reformar el Código Penal para penalizar "a quienes negocien con condenados, procesados o sustraídos de la acción de la justicia por delitos contra la Constitución, orden público, traición y la independencia del Estado y la paz y defensa nacional".

En la votación, Vox ha respaldado la enmienda de los populares, si bien el partido liderado por Feijóo no ha dado su sí a los de Abascal, por lo que Vox se ha quedado solo con 33 votos favorables a su enmienda.

Tanto el PSOE como ERC han cargado contra el PP por ir en contra de una ley de la que están "convencidos" que los populares habrían pactado con Carles Puigdemont en el caso de no haber necesitado a los de Santiago Abascal para su investidura fallida. "Si no hubieran necesitado a Vox, le hubieran dado todo a Junts", ha señalado Gabriel Rufián, quien ha afeado que el diputado José Antonio Bermúdez de Castro votara en el pasado contra la ilegalización de partidos. En ese momento, el popular ha tomado la palabra para aclarar que aquella iniciativa a la que se ha referido pretendía ilegalizar partidos por sus ideas y la de ahora, en cambio, busca condenar las conductas delictivas.

Desde el PSOE, el mismo que hasta el pasado 23 de julio defendía la inconstitucionalidad de la amnistía, han calificado la ley como "idónea y necesaria para resolver el conflicto en Cataluña". En este punto, han preguntado al PP de Feijóo cuál es su alternativa "al conflicto" catalán. "¿Un artículo 155 que incendie Cataluña?", han insistido.

Asimismo, han censurado la propuesta de los populares para ilegalizar partidos. "Acaban de comprarle a Vox la propuesta mientras [el PP] se reúne a escondidas con ellos [Junts] para pactar investiduras. Por la mañana Esteban González Pons se toma un cafetito con ellos y por la noche Miguel Tellado los disuelve", ha ironizado el PSOE.

A lo que el PP ha replicado cuestionando "cuál es el temor por recuperar el delito de convocatoria de referéndum ilegal o que tenga un reproche penal que cargos públicos lleven a la independencia a parte del territorio nacional, si no existe esa amenaza por parte de los socios de Pedro Sánchez". Asimismo, ha asegurado que el objetivo del Gobierno con la ley que se está debatiendo en la Cámara es "amnistiar desde los Pujol hasta la señora Borrás". "A ver si ahora lo que sucede es que era todo por la pasta y no todo por la patria", ha lanzado Cuca Gamarra.

En su intervención, Gamarra ha denunciado que el objetivo de Pedro Sánchez es "desmontar" el Estado de Derecho: primero con los indultos, después eliminando el delito de sedición y con la rebaja penal de la malversación y ahora con la amnistía. "Todo para estirar su agónica presidencia", ha remarcado. En su opinión, la ley de amnistía es "corrosiva" porque "deslegitima" el Estado de Derecho, "humilla" a todos los servidores públicos que han defendido la legalidad y "engaña" a todos los españoles.

La también secretaria general del PP ha señalado a Gabriel Rufián como el "cobrador del frac" por ser quien defiende la amnistía del PSOE, que ha sido escrita "de puño y letra por aquel que la ha defendido". En definitiva, el PP ha calificado la amnistía como una "rendición por entregas ante el independentismo que quiere socavar la unidad y la convivencia de los españoles".

Desde Sumar han asegurado que las enmiendas que se han debatido este miércoles "vulneran el derecho al voto de millones de españoles". A lo que ha añadido que "el PP es el partido en Europa con más condenas en los tribunales por corrupción".

‼️ #ÚLTIMAHORA



El PP vota en contra de la enmienda a la totalidad con texto alternativo a la ley de amnistía que ha presentado VOX.



Los de Feijóo parecen no querer recuperar el delito de sedición, impedir los referéndums secesionistas e ilegalizar a los partidos separatistas. pic.twitter.com/8HYVb38Uvk — Grupo Parlamentario de VOX en el Congreso (@VOX_Congreso) January 10, 2024

Vox, por su parte, ha defendido su enmienda total contra la amnistía como una "reprobación a la actuación del gobierno en su conjunto" donde no solo rechazan la amnistía sino que pretenden "dotar al ordenamiento jurídico de las herramientas necesarias para que no vuelva a pasar". "No estamos dispuestos a normalizar las consecuencia de lo que no es otra cosa que derrumbar con una sola ley el sistema democrático de derecho en España y hacer como si esto fuera un episodio político más".