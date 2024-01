De Taylor Swift a Sophie Turner: el historial amoroso de Joe Jonas

Esta pasada época navideña la vida de Joe Jonas parece haber estado marcada por un nombre: Stormi Bree. Aunque no hay confirmación oficial, allá donde ha estado el miembro de los Jonas Brothers ha estado esta modelo de 33 años, ya fuera pasado el fin de año en Cabo San Lucas, en México, o poco después esquiando con amigos en Aspen, en el estado de Colorado.

Sea como fuere, multitud de medios norteamericanos ya hablan de ella como la nueva novia del músico de 34 años. Y eso hace pensar en los romances anteriores de Joe, quien ha sido relacionado y ha salido con varias celebrities, habiéndose casado en una única ocasión, justo de la última de ellas antes de Bree, la actriz Sophie Turner, de quien el año pasado se divorciaba.

Hacemos un repaso ahora de las mujeres que han pasado por la vida del cantante, como ya hicimos con Selena Gomez cuando empezó a salir con Benny Blanco o con Demi Lovato, que precisamente fue una de las novias de Joe Jonas.

Mandy Van Duyne

Fue antes incluso de que los Jonas Brothers saltaran a la fama. Mandy Van Duyne era una amiga de la infancia de todos ellos y salió con Joe durante la secundaria. "Estuve enamorada de Joe desde los 7 hasta los 16 años", diría ella más tarde. Uno de los primeros sencillos de la banda, Mandy, iba sobre ella. Siguen siendo amigos.

AJ Michalka

Su primera celebrity, ya que AJ Michalka era una chica Disney y tenía su propio grupo de música, Aly & AJ, que dura hasta nuestros días —aunque durante una época se llamaron 78Violet—. Todo empezó después de que los Jonas Brothers realizaran una gira con el dúo de hermanas en 2006. Y estuvieron saliendo alrededor de un año. AJ confesaría en 2016: "Nadie sabe que [Joe Jonas] fue mi primer beso. Y estoy bastante segura de que yo también fui el suyo".

Taylor Swift

Una de las más conocidas. Comenzaron a salir durante el verano de 2008, aunque para noviembre habían cortado. De hecho, fue incluso mayor noticia porque Taylor Swift lo dio a conocer en el programa de Ellen DeGeneres pormenorizándolo: Joe había roto con ella con una llamada que duró 27 segundos y en el que no le dejó hablar.

Como era lógico en este caso, los fans de unos y de otros han teorizado durante años sobre qué canciones de cada uno están dedicadas al otro. Si bien es cierto que volvieron a entablar amistad pasado el tiempo, parece que tras el divorcio de Joe de Sophie Turner, él y Swift se han vuelto a distanciar.

Camilla Belle

Los bailes de fechas hacen que los fans piensen que empezó con Camilla Belle antes de cortar con Swift, dado que la había conocido en el rodaje del videoclip de la canción Lovebug, que el grupo realizó en septiembre de 2008. Aun así, su amor duró algo menos de un año, pues para julio de 2009 el representante de Belle confirmó que se habían separado sin que hubiese de por medio "terceras personas".

Demi Lovato

Aunque se habían conocido durante el rodaje de la película de Disney Channel de 2008 Camp Rock, no fue hasta 2010 que comenzaron a salir, dándolo a conocer la cantante, que le llamó su mejor amigo y un hombre "perfecto". De hecho, posaron como pareja para la revista Teen Vogue, pero apenas 48 horas después de esto, el mismo medio anunciaba que se separaban. Demi Lovato aseguró que era decisión de Joe, que por su parte dijo que serían amigos para siempre. Así ha sido.

Ashley Greene

Aquel mismo verano de 2010, Joe Jonas inició una relación con la actriz Ashley Greene, quien estaba en pleno apogeo de su fama por su participación en la saga Crepúsculo. Según una fuente cercana, el músico estaba "perdidamente enamorado" de Greene, e incluso hicieron alguna que otra aparición pública. Sin embargo, menos de un año después, en marzo de 2011, se anunciaba la ruptura.

Como curiosidad: en 2016, Joe Jonas confesó que perdió la virginidad con la intérprete a pesar de que en aquel entonces aún hablaba de anillos de castidad en público. Greene le respondió en Instagram con la frase "Siempre hubo clases".

Blanda Eggenschwiler

Jonas comenzó a salir con la modelo Blanda Eggenschwiler en noviembre de 2012, después de ser vinculado a otras tantas parejas, y ambos hicieron numerosas apariciones juntos durante el transcurso de su relación, incluso sentándose en primera fila en la Semana de la Moda de Nueva York. Algo más de un año y medio después, en agosto de 2014, el representante del músico confirmaba que habían tomado caminos separados.

Gigi Hadid

"Nos conocimos en los Grammy cuando yo tenía 13 años y me invitó a un partido de béisbol y le dije que no", confesó en 2015 Gigi Hadid, justo cuando acababa de comenzar a salir con Joe Jonas, a finales de la primavera de aquel año. Fue una de las relaciones más abiertas a nivel de público del cantante, asistiendo con la supermodelo a infinitud de eventos —incluida una fiesta organizada por su ex, Taylor Swift—. No duraron demasiado: en noviembre se confirmó su ruptura.

Sophie Turner

Y llegamos a la más famosa. Aunque ambos se conocían, Joe y Sophie Turner hablaron por primera vez a través de Instagram en 2016 y rápidamente comenzaron una relación. Se comprometieron en octubre de 2017 y la historia de amor derivó en un matrimonio con dos bodas, una en Las Vegas y otra en Francia, en 2019. En julio de 2020 dieron la bienvenida a su primer bebé, una hija llamada Willa, y en julio de 2022, otra niña, Delphine.

Sin embargo, en 2023 las cosas se torcían y comenzaba un juicio bastante largo por el divorcio y la custodia de las pequeñas, aunque finalmente han llegado a un acuerdo. Eso sí, Gigi, Taylor y, ahora, Sophie Turner, han forjado una enorme amistad, lo cual es motivo tanto de burla contra el músico como de sororidad entre jóvenes en redes sociales.