De Joe Jonas a su futura boda: el historial amoroso de Demi Lovato

"Todavía sigo sin palabras. Anoche fue la mejor noche de mi vida y no puedo creerme que vaya a casarme con el amor de mi vida... Estoy más que ilusionada por casarme contigo. Cada día que he pasado junto a ti ha sido un sueño hecho realidad y no puedo esperar para amarte y quererte por siempre. Por el resto de nuestras vidas. Te quiero, bebé".

Así daba a conocer en su Instagram esta misma semana y ante sus cerca de 158 millones de seguidores Demi Lovato, de 31 años, que le ha dicho que sí a la propuesta de matrimonio que le ha hecho su pareja, el músico candiense de pop punk Jordan Lutes, más conocido como Jutes, tras algo más de un año de relación.

Pero lo cierto es que Lovato tiene un largo historial de relaciones —y de encuentros con extraterrestres, según ella misma—, y si bien se ha declarado tanto bisexual como homosexual (e incluso pansexual), aquí repasamos sus aventuras amorosas, todas ellas con hombres, comenzando desde que era un adolescente y acabando por quien en 2024 todo hace indicar que se convertirá en su marido.

Cameron Mitchell

Muchos años después, mientras salía con Wilmer Valderrama, la actriz de Camp Rock daba a conocer un dato que sus fans desconocían, afirmando que uno de los seis chicos del reality de la cadena Fox The Glee Project había sido su primer novio. "Estoy muerta. Acabo de ver a mi primer novio en The Glee Project. Qué pequeño es el mundo", tuiteó en junio de 2011. Más tarde, sería Cameron Mitchell admitiría que se refería a él a él: "¡Demi Lovato es mi ex! Fui su primer novio. Ella estaba en séptimo grado [1º E.S.O.] y yo era un poco más mayor".

Cody Linley

Apenas fueron unas citas, pero ya fue un comienzo. Hablamos de Cody Linley, actor de Hannha Montana, quien en 2008 quedaba con Lovato, si bien una de esas salidas fue tan desastrosa que no duraron demasiado. Según le contó a la revista Seventeen, su coche se averió de camino a recoger a la cantante y acabaron yendo a un local a cenar. "La familia de Demi la verdad es que le había permitido quedarse hasta las 11 de la noche conmigo a pesar de que tenían que levantarse temprano para tomar un vuelo a las 5 de la mañana", rememoró Linley.

Trace Cyrus

Lovato estuvo saliendo con el hermano mayor de Miley Cyrus durante los primeros meses de 2009. Sin embargo, para julio de ese mismo año, el también músico le confirmó a la revista People que se habían separado. "Demi es una de mis buenas amigas y lo cierto es que me volví muy, muy cercano a ella estos últimos meses. Es algo que de verdad quería que funcionara. Pero desafortunadamente, ambos tenemos agendas muy ocupadas y estamos estamos de gira en este momento", afirmó, agregando después: "Lo hemos intentado y es todo lo que hemos podido hacer".

Joe Jonas

La primera gran relación de la artista fue con su compañero y coprotagonista de Camp Rock Joe Jonas. Era 2010 y tanto Lovato como los Jonas Brothers estaban en pleno auge. Fue la cantante quien confirmó que estaban saliendo, llamándolo su mejor amigo y asegurando que era "perfecto".

Tras posar juntos en la portada de Teen Vogue, donde hablaron sobre su incipiente romance, algo ocurrió: menos de 48 horas después de esto, el mismo medio anunciaba que se separaban y que estaban mejor cada uno por su lado. Lovato admitió que fue decisión de él y Jonas argumentó: "En este negocio es muy difícil encontrar personas que vayan a estar ahí el resto de tu vida. Cuando conocí a Demi, supe de inmediato que nuestra amistad era muy fuerte. No quiero perderla nunca", dijo. Y, por cierto, así ha sido hasta ahora.

Wilmer Valderrama

La relación más larga de Demi Lovato y, a su vez, una de las más polémicas, no solo por la diferencia de edad, sino porque fue una montaña rusa de idas y venidas. "Le conocí el 11 de enero de 2010 y pensé: 'Tiene que ser para mí'. Pero yo solo tenía 17 años y él me dijo que me alejase de él, ya que era más de 12 años mayor", comenzó relatando la cantante en su documental de 2017 Simply Complicated.

"Cuando cumplí 18 empezamos a salir. Creo que fue amor a primera vista, conectamos a un nivel en el que nunca antes había conectado con nadie: era mi apoyo y, básicamente, mi todo", afirmó sobre lo que significaba para ella el actor de ascendencia venezolana. Sin embargo, seis años después, en 2016 y mediante un comunicado conjunto, la pareja anunció su ruptura.

Han permanecido, eso sí, uno al lado del otro, con Wilmer visitando a Demi durante su hospitalización en 2018 por una sobredosis de drogas y con ella alegrándose por él a principios de 2020, cuando anunció su compromiso con la modelo Amanda Pacheco.

Luke Rockhold

Tras Valderrama, Demi Lovato salió con dos luchadores profesionales dedicados a las artes marciales mixtas. El primero, de la UFC fue Luke Rockhold. Para agosto de 2016 ya habían "tenido un par de citas" después de conocerse a través de unos amigos en común, y aunque en noviembre se prordujo su primera aparición pública en el Madison Square Garden, en enero de 2017 ya se vinculaba a Lovato con Guilherme Bomba Vasconcelos.

Guilherme 'Bomba' Vasconcelos

Otra relación que tan rápido apareció en los medios como quedó para el recuerdo de sus protagonistas. Porque tras algunas citas nocturnas y una aparición en junio de Lovato en el Instagram de Vasconcelos, luchador de la MMA, una fuente le dijon en primavera a People que la pareja había cortado: "Tuvieron una aventura rápida pero ya se ha terminado".

Henry Levy

Hacia finales de 2018, a Lovato se la vinculó con el diseñador de la firma Enfants Riches Déprimés, Henry Levy. Todo había comenzado tras el tratamiento farmacológico al que se había sometido Lovato en julio. Poco después eran vistos comiendo sushi y el medio E! News daba a conocer que, en una story privada de Instagram, Levy había subido un video de él y Lovato besándose.

Sin embargo, después de que Lovato buscase de nuevo un tratamiento para su alcoholismo, se separaron en marzo de 2019.

Mike Johnson

Para verano de 2019, Lovato ya había tenido diversas citas con Mike Johnson, un antiguo concursante del reality Bachelorette, después de que ella misma persiguiera que ocurriese: había expresado a través de Instagram que quería conocerle.

Una fuente le dijo a E! News que Lovato "siempre ha estado muy enamorada de Mike y una vez que se conocieron en persona, hubo una conexión instantánea". Poco después, en un pódcast, Johnson admitía que Lovato besaba "muy bien". Y sin embargo, ese mismo octubre se confirmaba su ruptura.

Austin Wilson

Pero en noviembre de 2019 la cantante encontraba el amor en brazos del modelo Austin Wilson, de 25 años, con quien posaba en una cariñosa fotografía en Instagram bajo el título "Mi corazón...". Ambos habían sido amigos con anterioridad y habían decidido darse una oportunidad para "disfrutar de pasar tiempo juntos y conocerse mejor".

Pero nuevamente, en menos de un mes, se habían separado. Lo raro es que por entonces una fuente aseguró que habían roto su "relación de varios meses", lo que no cuadraba con las fechas a no ser que fuera una relación abierta, algo que nunca fue confirmado.

Max Ehrich

En marzo de 2020, justo antes de la pandemia, salió a la luz que Demi Lovato estaba saliendo con Max Ehrich, actor conocido por haber aparecido en la longeva telenovela norteamericana The Young and the Restless. Y tras apenas unas semanas juntos, llegó el confinamiento y lo pasaron juntos.

Les fue tan bien ese tiempo para conocerse que, en cuando acabó la cuarentena, en julio de aquel año, anunciaron su compromiso... Para después del verano cortar de manera drástica. Una fuente confesó aquel septiembre que Lovato se había dado cuenta de que no "sabía quién era realmente Max y que no pensaba que tuviera buenas intenciones", así como que había "red flags que estaba ignorando y tratando de hacer la vista gorda".

Jutes

Y llegamos a Jutes, cuya relación salió a la luz en agosto de 2023, si bien por entonces no se sabía quién era el hombre que estaba haciendo "muy feliz" a Lovato. Pero a partir de 2023 todo cambia y asisten juntos a alfombras rojas como los Grammy así como se dan muestras de amor en público por sus respectivos cumpleaños. De hecho, el pasado septiembre la cantante daba a conocer que tenía esperanzas de casarse con el músico de Ottawa y, apenas unos meses después, ha llegado la pedida de matrimonio.