Demi Lovato se compromete con el músico Jutes tras un año de relación

A sus 31 años, parece que Demi Lovato ha encontrado el verdadero amor y la estabilidad en los brazos de Jordan Lutes, el músico, más conocido como Jutes, con el que lleva saliendo alrededor de un año. Tanto es así, que no ha dudado en responderle que sí cuando este ha hincado la rodilla este pasado fin de semana para pedirle matrimonio.

Según varios medios norteamericanos como People o Page Six han podido confirmar, la autora de éxitos como Sorry Not Sorry o Heart Attack ha aceptado la idea de ir al altar con él tras una proposición que no pudo ser más "íntima y personal", dado que tuvo lugar en la misma ciudad en la que viven, Los Ángeles.

Tal y como detallan desde los citados medios, el cantante de pop punk nacido en Ottawa, en Canadá, le propuso matrimonio a Lovato utilizando para ello un increíble anillo de compromiso en el que sobresale, en solitario, un enorme diamantes en forma de pera, el cual fue diseñado a medida por la empresa de joyas de lujo Material Good.

A continuación, la pareja se hizo una sesión de fotos para dar a conocer la noticia, con ambos vistiendo dos conjuntos completamente de negro, y una felicidad en la mirada que se transmitía en las imágenes, pues en todas ellas aparecen mirándose con ternura por la feliz noticia. Además, el set para las fotografías fue de los más sencillo: una cortina negray pétales de rosa y velas cubriendo el suelo.

Tras la propuesta, según una fuente le ha dado a concoer a Page Six, Jutes sorprendió a Lovato llevándola a cenar al restaurante Craig's, en West Hollywood, donde se les unieron varios familiares y algunas de sus amistades más cercanas que ya sabían la noticia.

"Todavía sigo sin palabras. Anoche fue la mejor noche de mi vida y no puedo creerme que vaya a casarme con el amor de mi vida...", ha escrito Lovato posteriormente en su cuenta de Instagram, añadiendo: "Mi amor, estoy más que emocionada por casarme contigo. Cada día que he pasado junto a ti ha sido un sueño hecho realidad y no puedo esperar para amarte y quererte por siempre. Por el resto de nuestras vidas. Te quiero, bebé".