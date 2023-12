Bad Bunny y Kendall Jenner rompen tras menos de un año de relación

Bad Bunny y Kendall Jenner ya no son pareja. Así lo asegura People, que informa que el cantante y la modelo "ya no son pareja". Eso sí, no da las razones de esta separación, aunque los rumores eran insistentes hace ya varias semanas. De hecho, la última vez que se les había podido ver juntos fue allá por el mes de octubre.

El puertorriqueño y la estadounidense empezaron a salir a principios de este año y se dejaron ver públicamente, por primera vez, en febrero, en una cita doble con Justin y Hailey Bieber.

Su romance se intensificó durante la primavera, cuando vieron a la pareja montando a caballo juntos y también en Coachella.

Pues solo diez meses después, la pareja parece haber puesto fin a su relación. Según el citado medio, su relación se habría "enfriado" debido a sus apretadas agendas, aunque no da una causa exacta de la presunta separación de la que ninguna se ha pronunciado hasta el momento.