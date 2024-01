Conquistados y hundidos

Recordarán la película Braveheart y la escena en la que Mel Gibson y cientos de escoceses corren enardecidos con sus espadas, sus rostros desencajados por la pasión de defender sus tierras, dispuestos a todo por conservar lo suyo, Escocia.

Ahora les propongo que los cambien por los clientes que se agolpan en los centros comerciales, cambien la invasión de Escocia por las rebajas, las espadas por las tarjetas de crédito y el ansia de defender su tierra por el de conseguir el producto más barato.

Aparentemente el mismo objetivo, la libertad, pero en este caso la de consumir, que de libertad tiene poco. Imágenes que me producen escalofríos, bochorno e incluso escepticismo, aunque se repitan cada año. La conquista de Escocia es hoy la del capitalismo. Sabemos que el gasto es necesario porque si no se consume, no se produce, pero no seamos ilusos, unos ganan más con esto que otros, que siempre pierden.

Y en este aplauso continuo al superconsumismo y al capitalismo voraz, estamos los medios de comunicación. Televisiones que describen esa imagen posapocalíptica con entusiasmo, afirmando que es síntoma claro de la salud económica de nuestro país y de nuestros bolsillos. De nuevo, tengo mis dudas sobre si la salud es gastar sin sentido lo que no tenemos. La mayoría de los bolsillos están tan poco salubres ahora mismo como los afectados por la covid y la gripe.

Así que hablemos de la salud que de verdad importa. Ojalá tener ese hambre para defender también los derechos más básicos y que miles de pacientes apareciesen en tromba a las puertas de los hospitales exigiendo su cita con el médico. Como dijo William Wallace: «Puede que nos quiten la vida, pero jamás nos quitarán la libertad». Pues eso.