El pico de gripe obliga a algunos hospitales catalanes a suspender su actividad quirúrgica no urgente

La presión asistencial por la ola de contagios de gripe y covid ha obligado a un "par de hospitales" catalanes a suspender la actividad quirúrgica no urgente, ha informado este martes el conseller de Salud, Manel Balcells.

"Durante el periodo de vacaciones navideñas el porcentaje de intervenciones quirúrgicas baja, pero ahora que volvemos a la normalidad, como lo prioritario es ingresar -a todos los pacientes que lleguen a urgencias y que lo necesiten- en algún hospital puntual, ha habido alguna suspensión de intervenciones quirúrgicas, nunca urgentes", ha afirmado.

El conseller, que ha dicho que "hay presión asistencial", pero no "colapso" ni "saturación", no ha querido identificar los dos hospitales. Sin embargo, el Hospital de Palamós ha comunicado este martes que ha suspendido la actividad quirúrgica para centrarse en la que no requiere ingreso. Ha sido debido al pico registrado de enfermedades respiratorias, que ha llevado a incrementar el número de camas hasta las 133, la máxima capacidad.

Según ha informado este centro sanitario, la medida permitirá dar salida a la elevada demanda de urgencias por casos relacionados con la gripe.

(Habrá ampliación)