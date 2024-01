Los trabajadores de la perrera de Barcelona se manifiestan este miércoles para denunciar ataques de los canes por falta de 'paseadores'

Después de casi 50 días de huelga indefinida, los trabajadores del Centro de Acogida de Animales de Compañía de Barcelona (CAACB) han convocado una manifestación, este miércoles, para reclamar una mejora laboral y ampliación de plantilla. Será a las 10 horas en la plaza Sant Jaume.

Desde el centro lamentan que “no dan abasto”, y que la falta de personal impide que los perros puedan salir a pasear diariamente. Este suceso desencadena en ataques graves hacia los trabajadores y voluntarios, por parte de los animales, ocasionados por “el estrés y la ansiedad” que padecen en su encierro.

Trabajar más, por menos

El 24 de noviembre tuvo inicio la huelga. Desde entonces, se mantiene indefinida. Son un tercio los trabajadores en huelga, unos 10 de una treintena. “Nuestro salario es lamentable en comparación a todo lo que hacemos”, expresa Juan Miguel Pina, empleado del centro.

A su vez, confiesa que pese a ser “limpiador por contrato”, realiza las mismas tareas que un asistente técnico veterinario (ATV), eso sí, “cobrando menos que ellos".

Este tercio de la plantilla está representado por los limpiadores del centro. Dos de ellos, vienen de la Agencia de Salud Pública del Ayuntamiento de Barcelona. El resto, de una empresa externa. Pese a que los 10 realizan funciones de cuidadores y ATV, los que provienen de la agencia, “cuentan con más vacaciones y salario” que los del subcontrato.

Un perro del CAACB. Instagram @lavozdelcaacb

Paseadores voluntarios

“Lo único que pedimos es igualdad de derechos respecto al resto”, añade Fernando Isande, compañero de Juan Miguel. Según él, “se necesita contratar a paseadores”, ya que los encargados de realizar esta función “son únicamente voluntarios”. Actualmente, el centro acoge a 120 perros, aparte de 100 más, derivados del refugio Help Guau. En total, más de 200 perros han de ser paseados a diario por voluntarios, lo cual, “es inviable”, expresa Juan Miguel.

“Lo que no puede ser es que la responsabilidad de que los perros salgan, o no a pasear recaiga sobre los voluntarios. No son suficientes. Se debe contratar a personal especializado en ello”, añade Juan Miguel. Asimismo, Jose Antonio Hernández, también trabajador del centro y participante en la huelga, asegura que el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, “está al corriente de todo”. “El Ayuntamiento nos da la espalda y nos ignora completamente”, recalca.

Y es que, según Juan Miguel, “Barcelona se vende como una ciudad muy animalista, y la verdad es que hay perreras de pueblos mucho mejores que el CAACB, perrera la cual se supone que es la central”. Los empleados también exigen una mejora de las instalaciones, ya que las que tienen “son precarias”.

Una agresión de un perro hacia un trabajador del CAACB. Instagram @lavozdelcaacb

“Echamos de menos a nuestros animalitos”

“¿Sabes lo que es llegar a tu trabajo y ser recibido con tanto amor? Eso, te lo dan los animales. Nos da mucha pena que por la precariedad de dichas condiciones laborales, tengamos que estar perdiéndonos eso, pero esta situación no podía continuar así”, comentan desde el CAACB. “Echamos de menos a nuestros animalitos, pero esto es injusto”, concluyen.

Desde el centro animan a todos “a acudir" a la manifestación y a "apoyar la causa”, para “demostrar al alcalde que no” están “solos en estos”.