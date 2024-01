Unas 250 enfermeras catalanas se concentran ante la conselleria de Salud y entregan cartas a Balcells con sus peticiones laborales

Unas 250 enfermeras se han concentrado este martes ante la Conselleria de Salud de la Generalitat, convocadas por el sindicato Infermeres de Catalunya en el marco de la huelga indefinida del personal de enfermería y los técnicos sanitarios. También han entregado al departamento cartas que reclaman al conseller de Salud, Manel Balcells, mejoras en sus condiciones laborales.

Durante la concentración, que ha comenzado a las 10 horas, la vicepresidenta de Infermeres de Catalunya, Laia Marsal, ha afirmado que con estas cartas quieren que Balcells "se dé cuenta de las individualidades de cada una y de las demandas" que tienen, y que les pueda trasladar una respuesta.

Ha indicado que no tienen agendada una "reunión formal con la Conselleria de Salud" pero que tienen pendiente una reunión con el departamento de Trabajo de la Generalitat para abordar sus reivindicaciones.

Ha recordado que sus peticiones pasan por el reconocimiento de la categoría profesional A1, tener ratios de enfermeras suficientes "para poder trabajar con seguridad para los pacientes" e insisten en una remodelación de la profesión de enfermera.

"Vocación no es explotación"

Se trata del segundo día de retoma de las movilizaciones tras las Navidades, después de que este lunes se manifestaran por el centro de Barcelona contra el "menosprecio" a su labor tras el III Acuerdo de las condiciones de trabajo del personal estatutario del Institut Català de la Salut (ICS) y para pedir mejoras en sus condiciones.

Las enfermeras han cantado consignas como 'La vocación no es explotación', 'Las enfermeras decimos basta', 'Hasta los ovarios de nuestros salarios' y 'No somos médicos somos enfermeras'.

Llevaban pancartas en las que se leía 'Un conseller que menosprecia a las enfermeras es un conseller que no valora la sanidad', 'Soy enfermera no mano de obra barata', 'No al tercer acuerdo', 'Matrona en peligro de extinción' y 'Balcells las matronas te pondremos a parir'.