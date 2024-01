El Consell activa el Plan de Salud Mental con 284 millones y 80 acciones hasta 2027

El Gobierno valenciano ha puesto en marcha uno de sus principales compromisos, el Plan Valenciano de Salud Mental y Adicciones 2024-2027, con el objetivo de solventar el "problema gravísimo" y los datos "terribles" que presenta la Comunitat en ambos campos, que los expertos consideran estrechamente ligados y de ahí que formen parte de la misma estrategia. Para ello, Sanidad se coordinará con Educación y Servicios Sociales con el objetivo de poner el acento en la prevención (sobre todo en edades tempranas y desde la escuela), en la asistencia y también en la integración y rehabilitación social. El jefe del Consell, Carlos Mazón, el titular de Sanidad, Marciano Gómez, y el responsable de la Oficina de Salud Mental, el psiquiatra Bartolomé Pérez, han presentado este lunes el documento tras la visita de Mazón al Hospital Padre Jofré de Valencia, especializado en esta disciplina. Contará con 283,87 millones de euros durante los próximos cuatro años (desde los 41 presupuestados este año hasta los 91 previstos para 2027) con un total de 80 acciones, que sumados al presupuesto ordinario arrojan un total de 724 millones destinados a salud mental durante toda la legislatura.

Según la Generalitat, la necesidad del plan se justifica por la actual situación epidemiológica relativa a la salud mental y a las adicciones y por la necesidad de incrementar los recursos asistenciales. En el primer caso, la Comunitat Valenciana es la región con la mayor prevalencia registrada de trastornos mentales al tener un 25,1% frente al 15% de media. De hecho, el 42,3% de las mujeres y el 39,7% de los hombres mayores de 14 años tiene riesgo de mala salud mental, así como el 10,7% de los niños menores de 15 años. Además, tiene la segunda mayor tasa de casos atendidos en Atención Primaria por ideación suicida o intentos autolíticos y la que presenta mayor prevalencia de consumo de alcohol y cannabis de España, la segunda en tabaco y la primera en consumo de tranquilizantes, segunda de cannabis y tercera en uso compulsivo de internet en escolares de 12 a 16 años. No obstante, es una de las tres regiones con peor dotación de recursos asistenciales y la tercera por la cola en formación de especialistas por habitantes con "importantes desigualdades" territoriales.

Por este motivo, Mazón afirmó que "no se trata de un plan, sino de un compromiso" ya que "estamos hablando del mayor presupuesto consignado de la historia de la Comunitat Valenciana en materia salud mental, aunque tendremos que seguir creciendo". En ese sentido, ha señalado que "en materia de salud mental no hay alternativa, hay que ponerse manos a la obra desde el primer momento porque los datos son terribles y justifican este reto para revertir esta situación", reivindicó el jefe del Consell, que recalcó que la situación actual "puede y debe cambiar: necesitamos ya hechos".

Por su parte, el responsable de la Oficina de Salud Mental expuso que "este no es un programa ideológico: va a basarse en evidencias científicas, no en opiniones". "Se acabó el juego, no hay salud sin salud mental", subrayó Pérez Gálvez, que advirtió: "El sistema está absolutamente roto".

Objetivos, principios y estrategias

El plan tiene como objetivo general "la mejora de la salud mental en la población de la Comunitat Valenciana" a través de diez principios rectores y nueve líneas estratégicas. Estas últimas son: promover una salud mental positiva prevenir la enfermedad mental, los trastornos adictivos y el suicidio; lograr un modelo asistencial equitativo y basado en las necesidades reales de la población; la atención a la infancia y la adolescencia y al trastorno mental grave; derechos y calidad de servicios; formación sanitaria especializada, actividad investigadora y docente; acceso a ayudas sociales, empleo y vivienda, crear estructuras de coordinación y fijar convenios de cooperación internacional

Prevención y recursos asistenciales

Entre las 80 acciones concretas destacan la puesta en marcha de programas de educación socioemocional en la enseñanza obligatoria (de 6 a 16 años) y la creación de Unidades de Detección Precoz escolar. Además, se abrirán cuatro hospitales de día para el tratamiento de Patología Dual Grave y se crearán ocho unidades de Primeros Episodios Psicóticos. Asimismo, se habilitarán al menos 43 plazas en hospitales de día (23 para niños y adolescentes y 20 para adultos) y 22 Unidades de Prevención para adolescentes con adicciones.

Críticas desde la oposición

Los partidos de la oposición, PSPV y Compromís, criticaron el Plan de Salud Mental presentado por la Generalitat. Para la diputada socialista Cristina Martínez, se trata de "una copia barata" del anterior presentado por Ximo Puig: "No sólo reduce la inversión en la materia sino que también se presenta después de meses de total falta de transparencia y participación ciudadana en su elaboración". Desde Compromís, Carles Esteve censuró el "recorte" del plan: "Tiene que dejar la propaganda e incorporar psicólogos", añadió.