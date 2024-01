Gabriela Guillén, tajante tras dar a luz a su hijo con Bertín Osborne: "No me habléis de esta persona"

Gabriela Guillén, recién convertida en madre, enfrenta un comienzo de año complicado marcado por la polémica que rodea a la paternidad de su hijo con Bertín Osborne. Ahora, la paraguaya busca criar a su hijo "en paz" y ha decidido registrar al pequeño con sus dos apellidos para desvincularlo de la controversia.

En su primera declaración ante los medios, Gabriela no pudo contener el llanto al expresar lo mal que se siente por toda la situación. A pesar de la alegría que debería acompañar al nacimiento de su hijo, la controversia con Osborne ha empañado este momento tan especial para ella.

Por ello, en un encuentro con la prensa este sábado durante un paseo con su bebé, la uruguaya ha sido tajante con su parecer sobre Bertín Osborne, asegurando que no quiere saber nada del artista: "Si queréis que os conteste, no me habléis de esta persona".

Además, Guillén ha pedido respeto a la prensa y ha expresado su deseo de criar a su hijo en un ambiente tranquilo. "No me encuentro bien por todo lo que he pasado. Estoy fatal, ¿cómo voy a estar? De verdad, ya no puedo más, solamente quiero criar a mi hijo en paz, por Dios", ha trasladado.

Y es que la tensión también se ha generado con la prensa, a la que ha pedido que se respete su intimidad y la de su madre y su hijo. "Es lo único bueno que tengo. Sé que hacéis vuestro trabajo, pero lo que no voy a permitir es el acoso a mi familia".

"No voy a admitir más, ¿vale? No podéis estar aquí 24 horas, que ni puedo salir al médico ni hacer nada. Yo lo siento muchísimo, he respetado, he sido supercordial con vosotros, y lo que no puedo permitir es esto, que es un acoso".

En cuanto a las declaraciones de Bertín Osborne, quien señaló que no quiere ejercer como padre pero ayudará económicamente si las pruebas confirman la paternidad, Guillén dejó claro que no desea la ayuda del cantante y que no solicitará una pensión alimenticia.

La empresaria también ha compartido detalles sobre su estado físico después de un parto complicado. "No duermo, ya veis mi cara. Estoy muy bien. Dentro de todo este follón, estoy muy bien. Pero no estoy recuperada, necesito estar tranquila", ha manifestado.

Así, en medio de la polémica, Gabriela Guillén intenta mantenerse fuerte y proteger la privacidad de su familia, buscando un ambiente de paz para criar a su hijo recién nacido.