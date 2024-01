La reacción de Claudia Osborne ante la decisión de Bertín tras el nacimiento de su hijo

La reciente polémica que envuelve a Bertín Osborne tras sus palabras ante el nacimiento del hijo de Gabriela Guillén ha provocado que numerosas celebridades den su opinión sobre el tema. Ahora bien, sus hijas, muy discretas y respetuosas con su padre, siempre le han mostrado su apoyo y no han querido dar muchos detalles sobre el tema.

Claudia Osborne, la hija menor, embarazada de su segundo hijo, fue abordada esta semana por la prensa sobre cuestiones que rodean a su familia, como la nueva maternidad de Gabriela y el fallecimiento de Paco Arévalo, íntimo amigo de su padre. De hecho, esta última noticia fue una sorpresa para ella, ya que en ese momento no sabía nada.

Así, ha preferido no extenderse mucho sobre la noticia del parto de Gabriela. Aunque ha manifestado respeto hacia las decisiones de Bertín, ha evitado entrar en detalles sobre la polémica de la paternidad, subrayando que respeta la vida de su padre, la de Gabriela y las decisiones individuales.

"No me voy a meter nunca en su vida, él nunca lo ha hecho en la mía. Mi opinión es mía y no la voy a compartir con nadie, decir desde aquí que respeto a mi padre, respeto a Gabriela y respeto las decisiones que tome cada uno", ha manifestado.

En cuanto a las palabras de Bertín de que no quiere actuar como padre, aunque sí ayudar de forma económica si se demuestra que el hijo es suyo, Claudia ha añadido: "No es que las suscriba, es que las respeto. Fin. Yo tengo mi opinión y ya está, y la sabe quien lo tiene que saber".

No obstante, ha expresado sus mejores deseos para la salud de Guillén y su bebé tras conocer las complicaciones del parto, considerando que ella misma está a punto de dar a luz a su segundo hijo.