Así es la vida ha conseguido hablar en directo con Gabriela Guillén en el momento que ha salido de su casa días después de dar a luz al bebé, fruto de su relación pasada con Bertín Osborne.

La modelo ha sido abordada por varios periodistas en su primer encuentro con la prensa tras su parto, por lo que se ha mostrado agobiada. "He sido muy respetuosa con todos vosotros, y no voy a admitir más", ha expresado frente a las cámaras.

"No podéis estar aquí 24 horas, no puedo salir ni para ir al médico ni para nada", le ha dirigido Gabriela Guillén a los periodistas, con la voz quebrada.

La paraguaya ha mostrado así su malestar con la prensa: "Lo siento muchísimo. He respetado y he sido supercordial con vosotros, pero no puedo permitir esto, es un acoso".

La reportera de Así es la vida le ha preguntado entonces por su estado de salud después de haber dado a luz en un complicado parto, a lo que Gabriela ha contestado, contundente: "No me encuentro bien por todo lo que he pasado".

Pese a expresar que sabe que los periodistas hacen su trabajo, la joven ha manifestado estar muy saturada por su presencia. "No puedo dar más", ha repetido, asegurando que está "fatal".

"Os pido respeto, por favor", ha lanzado en directo. Finalmente, ha roto a llorar. "No puedo más, solo quiero criar a mi hijo en paz, os lo pido por favor", ha rogado, alejándose así de los periodistas.

Alejandra Osborne le manda un mensaje a Gabriela

La hija de Bertín, Alejandra Osborne, se ha pronunciado por primera vez sobre la reciente paternidad de su padre, y le ha mandado sus mejores deseos a Gabriela Guillén.

Así lo contó José Antonio Avilés en Así es la vida: "He podido hablar con las hijas de Bertín y con Fabiola. Alejandra Osborne me dice textualmente y me autoriza a decirlo: 'Lo único que te puedo decir es que espero que todo haya salido bien y que estén muy bien los dos'".