Los próximos pasos de Gabriela Guillén respecto a su hijo y Bertín Osborne

Gabriela Guillén atraviesa un difícil momento personal tras el nacimiento de su hijo, después de que Bertín Osborne declarase públicamente que no va a ejercer como padre del pequeño. "Estoy fatal... No puedo más. Solo quiero criar a mi hijo en paz. Os lo pido", confesaba este viernes entre lágrimas a los reporteros de televisión que la esperaban a la puerta de su casa.

La joven paraguaya ha estallado ante la prensa al pedir respeto y privacidad, ya que tiene muy claros qué pasos va a seguir a partir de ahora para proteger a su hijo del foco mediático y qué papel jugará Bertín Osborne en todo esto.

"No puedo salir al médico, no puedo hacer nada", se ha quejado Guillén a los medios de comunicación, ya que no quiere que ninguna cámara capte a su recién nacido.

Asimismo, según ha publicado la revista Semana, Guillén prevé registrar al niño con sus dos apellidos, desvinculándolo así de su padre, Bertín Osborne, con quien no tiene intención de volver.

El cantante, por su parte, ha asegurado esta semana en una entrevista exclusiva a ¡Hola! que no tiene ninguna intención de ejercer de padre, y ha confirmado que se hará la prueba de paternidad. "Si se confirma que es mío, ayudaré", ha manifestado.

La joven no impedirá que el cantante y presentador pueda conocer al hijo que tienen en común, si bien no va a aceptar ningún tipo de dinero por su parte. Si la prueba de ADN confirma que, efectivamente, es hijo de Osborne, un juez establecerá la pensión que este deberá pasar al menor.

Asimismo, Osborne ha revelado que Gabriela Guillén "ha rechazado" cualquier ayuda que él le ha ofrecido. "Es muy injusto que la acusen de tener un interés", ha añadido, en defensa de ella.