Chabeli Navarro sale en defensa de Gabriela Guillén y carga duramente contra Bertín Osborne: "Que hubiese tomado medidas"

"He decidido que no voy a ser padre, no quiero ejercer de padre. Si se confirma que es mío, ayudaré". Con estas palabras, Bertín Osborne sembraba la polémica este miércoles en el mundo del corazón, a pocos días de que Gabriela Guillén diese a luz al séptimo hijo del cantante el pasado 31 de diciembre.

Desde entonces, varios programas de televisión han seguido de cerca las declaraciones tanto del cantante como de la modelo, quien se siente "traicionada por una amiga" que habría filtrado la información de su parto con el periodista Antonio Rossi.

Tras la entrevista que el también presentador concedió en exclusiva a ¡Hola!, su ex, Fabiola Martínez, no ha dudado en pronunciarse públicamente, así como Chabeli Navarrro, de cuyas declaraciones se ha hecho eco el programa Vamos a ver.

"No le di pena en su momento, qué pena ni pena, es increíble, no me creo nada de sus palabras. Si quiere poner una demanda, pues que la ponga, yo siempre se lo he dicho", ha sentenciado Navarro, respondiendo a Osborne, quien en la misma entrevista aseguró que tiene preparadas "una querella y una demanda" que no presenta porque no es "vengativo" y siente "pena" hacia ella.

En lo que respecta a la reciente paternidad del cantante, Chabeli ha cargado duramente contra sus palabras, acusándole de no tomar las precauciones necesarias y de "callar todo con dinero": "Me parece muy mal que no quiera ejercer de padre, que hubiese tomado medidas, me da mucha lástima por Gabi".

Estas contundentes palabras llegan, además, en el momento en el que el artista, tal y como él mismo ha asegurado, se someterá a unas pruebas para confirmar si es el padre del pequeño. "Yo tengo una responsabilidad. Tengo mucha familia. Tengo hijos, nietos... Sería una irresponsabilidad no hacérmelas", expresó Osborne.