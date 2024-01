Michael Bolton revela que tiene un tumor cerebral: "Me estoy recuperando en casa"

El cantante Michael Bolton ha revelado que fue diagnosticado con un cáncer cerebral justo antes de las vacaciones de Navidad. Bolton se tuvo que someter a cirugía de manera inmediata.

El cantante de 70 años lo ha compartido a través de sus redes sociales en un post en el que ha explicado cuando se enteró de que padecía la enfermedad y que había tenido que ser intervenido en el momento.

Además, Bolton aprovechado para dar gracias a los profesionales que le realizaron la operación: "Gracias a mi increíble equipo médico, la cirugía fue un éxito. Ahora me estoy recuperando en casa y rodeado del tremendo amor y apoyo de mi familia".

Los fans del cantante tendrán que esperar algo de tiempo para poder verle sobre los escenarios, pues tal y como él mismo ha comunicado tendrá que tomarse un "descanso temporal de las giras". "Durante los próximos meses dedicaré mi tiempo y energía a mi recuperación", afirmaba.

Bolton ha calificado esta situación como "difícil" ya que no quiere "decepcionar" a sus fans. Sin embargo, el artista ha prometido estar de vuelta tan pronto como sea posible. "No tengáis dudas de que estoy trabajando duro para acelerar mi recuperación y volver a actuar pronto", ha explicado.

El cantante saltó a la fama en los años 70 y se convirtió en toda una prominencia en los 80 y los 90 como cantante pop. A lo largo de su trayectoria se ha llevado a casa tres premios Grammy por los temas How Am I Supposed to Live Without You?, When a Man Loves a Woman y Time, Love & Tenderness.

PPor otra parte, Bolton dejó ver su lado más humanitario en 1993 con la fundación de la asociación Michael Bolton Charities, la cual apoya a mujeres y niños víctimas de la pobreza y del abuso emocional, físico y sexual. Desde entonces ha participado en varios eventos en apoyo a este colectivo.