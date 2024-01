La sorpresa de Rosalía a Manuel Alejandro con Alejandro Sanz ataviado de rey Melchor

La ilusión del día de Reyes también llega a casa de los famosos. Rosalía ha querido dar una sorpresa al compositor Manuel Alejandro y ha utilizado como compinche a un rey Melchor de categoría: Alejandro Sanz.

Los dos cantantes han acudido a casa del músico, que en ese momento se encontraba en su salón viendo la tele y sin saber nada de la visita. Al entrar Sanz y Rosalía en la casa, Manuel Alejandro se ha quedado sin palabras y se ha fundido en un abrazo con ambos. "Te dije que vendría y te lo decía de verdad", le ha dicho la autora de Bizcochito y Despechá.

"Hablando de reyes y reinas, ayer compartí con dos de sus majestades y os puedo asegurar que la magia estaba presente. Así queda escrito un capítulo más en la historia de la música", ha escrito Sanz en sus redes sociales. "Gracias padrino Manuel Alejandro y a mi hermadrina Rosalía por apretarme el corazón. Os deseo una noche llena de deseos cumplidos", ha añadido.

La galería compartida por Sanz incluye un vídeo en el que se ve la entrada de los dos artistas a la casa del compositor. "Te traigo un regalito", dice el cantante justo antes de que entre Rosalía en el salón. "Me la he encontrado en la calle y he dicho: 'Pobrecita, vamos a darle un café". En otra foto, el autor de Corazón Partío, con el buen humor que le caracteriza, se disfrazó de rey Melchor.