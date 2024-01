El subsidio para mayores de 45 años cambia en 2024: esta es la fecha límite para cobrarlo y la reforma del SEPE

La reforma de los subsidios por desempleo aprobada para 2024 simplifica la concesión y la cobertura de estas condiciones, según explica el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en su página web.

Una de las medidas establecidas consiste afecta a quienes perciben el subsidio para mayores de 45 años sin cargas familiares: esa prestación desaparecerá con la entrada en vigor de la nueva ley, toda vez que sus perceptores quedarán cubiertos por el subsidio de agotamiento de la prestación por desempleo, que también se ampliará para "permitir el acceso a los menores de 45 años sin responsabilidades familiares".

Concretamente, el SEPE explica que "se amplía el acceso al subsidio de agotamiento de la prestación por desempleo, al permitir el acceso a los menores de 45 años sin responsabilidades familiares y se unifica la duración de este subsidio en los casos de tener responsabilidades familiares con independencia de la edad en el momento de agotar la prestación".

Los afectados por este cambio, quienes perciban la actual prestación por desempleo para mayores de 45 años sin cargas familiares, seguirán recibiendo la prestación hasta la entrada en vigor de la reforma. Después estarán cubiertos por el subsidio de desempleo, cuya cuantía se incrementará. A partir de los 52 años, se pasará a cobrar el subsidio de mayores de 52 años, que se mantendrá con la nueva norma.

Esta es la fecha límite del subsidio para mayores de 45

La reforma entrará en vigor el 1 de junio de 2024. Según explica el Ministerio de Trabajo, "los derechos reconocidos antes de esta fecha se mantienen con la normativa anterior hasta su extinción", por lo que los perceptores del subsidio para mayores de 45 años seguirán percibiéndolo hasta ese mismo día.

A partir de ese momento pasarán a percibir el subsidio por desempleo. Tras la reforma, las cuantías para 2024 serán las siguientes:

Durante los seis primeros meses, se cobrarán 570 euros (95% del IPREM).

(95% del IPREM). ​Durante los seis meses siguientes, se cobrarán 540 euros (90% del IPREM).

(90% del IPREM). ​Durante el resto de la duración de la prestación (hasta 21 meses), se cobrarán los 480 euros actuales (80% del IPREM).

Hay que recordar que, tal y como establece el Ministerio de Trabajo en su página web, el subsidio de desempleo (que no se debe confundir con el paro) se concede a quienes han trabajado menos de un año. En este caso, la duración del mismo se establece en función "del número de meses cotizados y de si tienes o no responsabilidades familiares": durará 3, 4 o 5 meses si se ha cotizado esos periodos. Si se ha cotizado entre 6 meses y un año, el subsidio puede durar 6 meses en el caso de que no existan responsabilidades familiares y 21 meses si las hay.

En cualquier caso, la cuantía permanecerá ligada a los porcentajes del IPREM, por lo que si el indicador se incrementa, también lo hará la cantidad del subsidio por desempleo