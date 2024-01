Isa Pantoja: "He echado de menos a mi madre estas navidades, pero no voy llorando por los rincones, he estado contenta y feliz"

Isabel Pantoja no habla, si no es en el escenario. Así, soltó en su último concierto, en Barcelona, en un momento de su actuación una frase dirigida a sus hijos, Kiko e Isa, con los que no se habla. "Yo he cantado bajito muchas nanas… ¡Muchas nanas! Ya no aguanto más mentiras, más traiciones… Van a extrañarme".

Isa Pantoja, colaboradora de Vamos a ver, aprovechó esta frase materna sutilmente introducida en su espectáculo para explicar cómo está pasando las navidades, sin una llamada de su madre, ni, por descontado, posibilidad de verse.

"Siempre echo de menos a mi madre, no solo en Navidad. Pero también os digo, he pasado unas Navidades muy felices, pero cuando tienes niños se vive de otra manera. No he estado llorando por los rincones, he estado contenta y feliz", ha comenzado explicando Isa Pantoja.

Isa Pantoja y Asraf Beno han celebrado sus primeras navidades casados. INSTAGRAM / ISA PANTOJA

Sí admite que no ha recibido estos días ninguna llamada de su madre, y que la ha echado de menos. También que le duele por su hijo, Alberto, que su abuela no se interese por él.

"Yo soy madre de Alberto, a mí me duele mi hijo, no voy a mentir, antes llamaba y preguntaba por él… Para mí es mi madre y sobre todo, es abuela (…) He intentado tener una buena relación con ella, pero tengo 28 años, llega un momento en el que la vida… Es que esto se trata de avanzar, tengo una vida, tengo mi hijo y mi pareja".

Precisamente Isa ha celebrado su primera navidad con Asraf, con el que se casó en octubre y a cuya boda no asistió su madre tampoco.

"Yo respeto a mi madre, pero no la entiendo, es que llega un momento en el que todo es una realidad, no puedo sentarme y decir que todo está perfecto, porque no lo está. Tengo la conciencia supertranquila, le he pedido perdón un montón de veces, tanto en privado como públicamente, pero no voy a dejar que me pisoteen y ya está".