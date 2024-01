Anabel Pantoja: "No quiero perder la poca familia que me queda"

Anabel Pantoja, colaboradora televisiva, influencer, y asistente personal de su tía, Isabel Pantoja, cuando esta va de giras, ha abierto su piso de Madrid para contar cómo vive su relación con su familia: su tía, su madre y sus primos, Kiko e Isa, distanciados de la tonadillera hace mucho tiempo.

Aunque su residencia actual está en Canarias, donde está reformando una casa, pasa muchos días en Madrid por trabajo.

En la entrevista, Anabel se refiere a su tía con cariño, aunque puntualiza que no le habla de temas relacionados con sus primos. "A mi tía le hablo solo de cosas bonitas, de mi casa nueva, mi situación laboral. Es evidente que de la boda de Isa no le he hablado". Y dice que "cuando tengo un problema no la llamo. No me apetece".

Anabel Pantoja y su tía Isabel Pantoja trabajan juntas. anabelpantoja00 / INSTAGRAM

También la defiende de las críticas que la tachan como una persona distante y cerrada. "Mi tía no es inaccesible, pero cuando una persona se ha llevado tantos desengaños y tantas estafas, al final decide con quién quiere hablar y con quién estar tranquila".

Aunque para ella la familia sigue siendo muy importante, dice no tener el mismo trato que antes. "Yo también he decidido ser la protagonista de mi vida", asegura.

En relación con cómo se lleva con todos, dice que está en un punto intermedio. "El otro día estuve en casa de Kiko viendo a mis sobrinas. Él estaba trabajando. No quiero mentir, estaba su mujer. No me voy con él de cervezas, pero es mi primo. La relación ha cambiado porque estoy entre Canarias y Madrid. Pero si voy a su casa me abre la puerta".

Aunque cada uno vive en un sitio distinto, "lo importante es poder levantar el teléfono e ir a ver a mis sobrinos y que se mueran de amor al verme. ¿Voy a ponerme a estas alturas enfadada con alguien de mi familia? No. ¿Que pasan cosas? Claro que pasan. Mi familia no es perfecta pero no la voy a poner peor". Fallecido su padre, Bernardo, el pasado año, la joven tiene a su madre, Merchi, a la que adora, a su tía y a sus primos. "No quiero perder la poca familia que me queda".