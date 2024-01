Horas bajas para Salvini: el vicepresidente italiano está salpicado en una trama corrupta que afecta al hermano y al padre de su pareja

A principios de diciembre, el líder de La Liga italiana, Matteo Salvini, estaba ocupado en impulsar una alianza de todas las fuerzas de ultraderecha de Europa. Las elecciones al Parlamento Europeo se celebran en junio y el vicepresidente del Gobierno italiano había organizado un evento con líderes de los partidos de extrema derecha. Un mes después, Salvini está más centrado en defenderse para seguir vivo en el Ejecutivo de Giorgia Meloni y en Europa. Se defiende de un caso de corrupción en el que ha sido involucrado.

Favores a políticos para conseguir contratos

El asunto es el de los contratos de la Anas, la sociedad estatal que gestiona las carreteras del país, e involucra presuntamente a ocho personas, entre ellas el padre y el hermano de Francesca Verdini, la pareja de Salvini, que es también ministro de Infraestructuras. La Fiscalía de Roma seguía desde hace tiempo a los Verdini por los delitos de corrupción y amaño de licitaciones.

La investigación se centra en un contrato de la Anas para la concesión de las obras de saneamiento estructural de túneles por un importe global de 180 millones de euros. Según los jueces, la empresa de consultoría de Tommaso Verdini (el cuñado) y el exsenador Denis Verdini (el suegro) logró mediar con algunos funcionarios corruptos de la Anas en la concesión de contratos para algunos empresarios a cambio de importantes comisiones.

Los Verdini se alimentaban de relaciones de las que presumir, alardear y, a su manera, servirse"

La hipotesis de partida es que, a través de Inver, una sociedad de lobistas, los Verdini y un tercer socio (Fabio Pileri) crearon un "sistema" ilegal que incluía favores políticos a través de su consultoría, utilizada por los empresarios implicados como "medio" para conseguir jugosos contratos con la Anas. Los delitos cometidos serían los de corrupción, manipulación de licitaciones y tráfico de influencias ilícitas.

">

Los Verdini se alimentaban de "relaciones de las que presumir, alardear y, a su manera, servirse", cuenta el diario italiano La Reppublica. Los magistrados manejan la hipótesis de que para conseguir contratos de Anas habrían asegurado importantes carreras en participaciones públicas a al menos tres funcionarios. "Los clientes habrían estipulado el contrato de asesoramiento e intermediación con Inver, confiando en el papel de absoluto protagonismo de Denis Verdini en las actividades relacionales encomendadas a su hijo Tommaso y a Fabio Pileri", confirma la Fiscalía de Roma.

¿Aparece implicado Salvini?

El nombre del líder ultraderechista y ministro de Infraestructuras aparece en el informe de 7.000 páginas redactado por la Guardia di Finanza. Según Ansa, se cita a un interventor de Denis Verdini que en julio de 2022 dijo "siempre es la misma historia: hay algo político que quieren encontrar y que no está ahí, pero quieren encontrarlo porque uno es Verdini y en la cabeza está Salvini". Para Denis Verdini, "de la lectura del decreto se ve que todo es todo basura, el problema es ver qué más tienen".

Hay algo político que no está, pero quieren encontrarlo porque uno es Verdini y en la cabeza está Salvini"

Pero el nombre de Salvini también aparece en una interceptación del 14 de noviembre de 2022. Habla Fabio Pileri, socio de Tommaso Verdini: "El ministerio... Matteo... nos dio carta blanca y éramos gente decente. Nos reunimos con él... y le dijimos 'Matteo, no metas la pata'. Mo, por ahora, dejamos a nuestros clientes de infraestructuras'. Y él se limitó a darnos las gracias".

Los ocho acusados se acogieron este miércoles a su derecho a no responder delante del juez, alegando que necesitan estudiar las 7.000 páginas de la acusación antes de declarar. Tommaso Verdini está en arresto domiciliario desde el pasado 28 de diciembre.

Matteo... Nos reunimos con él... y le dijimos 'Matteo, no metas la pata'... y él se limitó a darnos las gracias"

Según los investigadores, Verdini hijo también se habría desvivido por encontrar entradas para La Scala al subsecretario Federico Freni. "Verdini también hizo todo lo posible para encontrar alojamiento en un hotel, reservar una cena en un conocido restaurante de Milán para el subsecretario y comprar entradas para el estreno de La Scala", se lee en el informe de la Guardia di Finanza.

Salvini anuncia querellas

Este jueves, Matteo Salvini, anunció que "a partir hoy comienzan las querellas" por involucrarlo en este caso de corrupción. "Ya basta", ha dicho. Lo hace porque la oposición ya ha solicitado su presencia en el Parlamento para que explique el asunto.

">

"Ya no se puede tolerar que algún 'periodista' me implique indebidamente en asuntos de los que no sé nada. A partir de hoy comienzan las querellas, de mi parte y de mi compañera Francesca Verdini, como yo involucrada sin razón en varios artículos, con el compromiso de donar a la caridad todo lo que los calumniadores tendrán que compensar", ha escrito en un escueto comunicado.

No se puede tolerar que algún 'periodista' me implique indebidamente en asuntos de los que no sé nada. A partir de hoy comienzan las querellas"

Dice el ministro de Infraestructuras que tiene "el honor y el deber de asumir responsabilidades delicadas, siempre con total autonomía, en el exclusivo interés de Italia para promover el desbloqueo, la aceleración y el diseño de obras públicas paralizadas desde hace años, que cambiarán para mejor la vida de los italianos".

Un asunto que mancha a todo el Gobierno Meloni

El anuncio de las querellas se produce solo unas horas antes de la esperada conferencia de Fin de Año de la primera ministra, Giorgia Meloni, una cita pospuesta en dos ocasiones por sus problemas de salud y en la que se espera que se le pregunte sobre el caso que afecta a la familia de la pareja de Salvini.

Salvini es el líder de la soberanista Liga, uno de los tres partidos que forman la coalición gubernamental italiana junto a los ultras Hermanos de Italia de Meloni, y la conservadora Forza Italia, que lidera Antonio Tajani desde la muerte en junio pasado de su fundador, Silvio Berlusconi.