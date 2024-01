La 'rave' de Fuente Álamo suma asistentes y el Gobierno no la finiquita... para alegría de los vecinos: "Lo mejor que ha pasado al pueblo"

En los últimos días, la Región de Murcia está siendo una de las protagonistas de este nuevo 2024 con una polémica fiesta rave que congrega a miles de fanáticos del techno desde el pasado 31 de diciembre. En primer lugar fueron cerca de 5.000 las personas que se reunieron en este paraje, y más de 72 horas después, ya se cifran en torno a 8.000, aunque la Guardia Civil ya trabaja para impedir que se unan más. Este festival clandestino tiene lugar en el municipio murciano de Fuente Álamo, en el abandonado circuito de motocross de la localidad. A pesar del revuelo que ha generado este evento ilegal, los vecinos de la zona lo valoran positivamente.

"Es lo mejor que le ha pasado en la vida a Fuente Álamo", ha confirmado a 20minutos Julián Sánchez, un vecino que reside y trabaja en la pedanía. Para él, que se identifica con un nombre ficticio para preservar su identidad, la conocida en redes como Big Fucking Party está llenando de vida al pueblo, que siempre había vivido "de la cultura del pelotazo con el ladrillo". Sin embargo, tras la época de bonanza económica en España, asegura, todo "se fue a la mierda para esta localidad", que a día de hoy ya "no tiene nada".

Como consecuencia, indica, este festival le va muy bien a Fuente Álamo para que "la gente lo conozca por algo bueno". De hecho, este vecino, que este martes decidió acudir al festejo, indica que hay gente de todo tipo, desde "alemanes o ingleses" hasta españoles que aprecian el paraje. "Ostras, qué sitio más chulo, cómo se ven las estrellas aquí", le comentaron varios chicos de Barcelona a los que conoció en la rave.

"No hay ningún problema"

Más allá de lo que pueda pensarse, comentan los vecinos, la celebración de esta macrofiesta no está ocasionando ningún problema en el pueblo, al que se han acercado alguno de los asistentes. "Aquí han venido varias parejas a comprar y el trato con ellos fue como con cualquier otra persona", relata a este medio Toñi, trabajadora de Embutidos Salvador, un pequeño comercio del lugar.

"Se notaba que eran ellos (asistentes al festival) por su vestimenta hippie", detalla. Sin embargo, el trato con ellos fue "totalmente normal". "Llegaron, pagaron y se fueron", comenta, y afirma que para los negocios locales es positiva la visita de estos usuarios.

Preguntados por posibles inconvenientes por el ruido de la música, ambos aseguran no tener ningún impedimento en este aspecto. "Para dormir no hay ningún problema", asevera Toñi, que detalla que, en efecto, "el ruido se escucha", aunque nada fuera de lo normal: "No es una cosa exagerada".

En este sentido, comenta Sánchez, "el ambiente es muy tranquilo y en el pueblo no se oye prácticamente nada". Tanto es así, que, a su juicio, es mucho peor el ruido de las motos de competición que de vez en cuando se cuelan en el complejo deportivo. "Hacen un ruido tremendo".

"Es más limpio que otros festivales"

En cuanto al propio ambiente del festival, Toñi asegura ella no ha acudido porque no le "llama la atención". Sin embargo, detalla que su sobrino sí ha podido asistir y disfrutar del festival sin ningún problema. Sánchez, por su parte, detalla en la misma línea que el ambiente "es como cualquier otro festival", tal y como pudo presenciar en primera persona.

A pesar de no contar con autorización para su celebración, asevera, esta fiesta le ha sorprendido por las buenas condiciones de higiene que presenta. "Es muchísimo más limpio que otros festivales en los que he estado", detalla. De hecho, comenta, no hay "vasos por el suelo ni gente tirada" como si ocurre en otros festejos, afirma.

"La mayor parte de la gente va en su autocaravana, hace sus cosas ahí y no es necesario ensuciar más allá de eso, entonces es súper cómodo", concluye al respecto. Respecto a la vida allí, recalca que no hay ningún problema, pues "hay muchos puestos de comida y bebida". Además, añade, una de las cosas positivas es que "la entrada es gratis" y que las copas son "muy baratas".

Como consecuencia de este buen ambiente, indica, tiene pensado acudir nuevamente este miércoles. "A nivel de convivencia es muy bueno, súper tranquilo. Si yo fuera el alcalde lo pondría todos los años" concluye.

"Que les dejen terminar"

En medio del revuelo, la delegada del Gobierno de la Región, Mariola Guevara, ha aseverado este miércoles que la celebración no será desalojada por motivos de seguridad. Por el momento no se ha tenido de lamentar ningún incidente reseñable más allá de puntuales arrestos por posesión de drogas.

En este sentido, Toñi detalla que, a su juicio, el festival no debería ser desocupada siempre y cuando todo se mantenga en orden. "Mientras no se metan con nadie y dejen todo en condiciones, ya que están aquí, que les dejen terminar", valora.

A pesar de que la fiesta continúa, un centenar de agentes la Guardia Civil, equipados con drones para vigilar el perímetro, se encuentran en las inmediaciones del lugar para impedir el paso a la celebración. Por ello, cualquier usuario que abandona el recinto del circuito ya no tiene permitido regresar.

Tal y como ha indicado la delegada del Ejecutivo, el objetivo de Ayuntamiento y Delegación es "controlar la situación, evitar la expansión y bloquear los vehículos que traten de acceder" a la celebración, que tiene previsto su fin el próximo fin de semana.

"Hacer ahora mismo un desalojo con las personas que hay, con el tipo de celebración que tienen, bajo los efectos que están estas personas, supondría un riesgo bastante importante. Entonces ahora mismo se desaconseja el desalojo", ha dicho la alcaldesa de Fuente Álamo, Juana María Martínez.

A pesar de estas primeras indicaciones, el instituto armado valorará realizar un desalojo "controlado" si la fiesta continúa después del próximo fin de semana y en base al número de personas y de vehículos que sigan en el recinto.