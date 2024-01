Rebajas de enero de 2024: consejos para aprovechar las ofertas, evitar fraudes y malgastar tu dinero

El final de las fiestas navideñas ha dado paso a un nuevo evento para los consumidores españoles: las rebajas de enero de 2024. Se trata de una cita históricamente ineludible para los ciudadanos que tienen algún artículo o producto entre ceja y ceja y que no están dispuestos a dejar pasar la oportunidad de aprovechar los grandes descuentos que pueden superar en muchos casos el 50% del precio original del artículo.

Este año, la previsión es que cada español gaste una media de 164 euros, según los resultados de una encuesta realizada a más de 3.000 consumidores por la Asociación Española de Consumidores (Asescon).

El estudio revela además que el 88% de los encuestados - es decir, casi nueve de cada diez españoles- cree que las rebajas que se inician en estos días "no van a aportar ningún descuento adicional".

De esta forma, consideran los ciudadanos que a lo largo de los meses anteriores, con la celebración de eventos como el Black Friday o el Cyber Monday, se han producido ya rebajas y que, por tanto, lo que publicitan los comercios ahora como rebajas ya se ha ofrecido previamente.

Fuentes consultadas por este medio del sector textil, el que más atención recibe por parte de los consumidores en los periodos de rebajas, explican que la previsión para las grandes tiendas y cadenas es que haya importantes descuentos debido a que tienen mucho stock acumulado de ropa de invierno. Las temperaturas este pasado otoño han sido benévolas y eso ha frenado las ventas de abrigos, jerséis, chaquetones y otras prendas adecuadas para épocas de frío intenso.

Coincide también este arranque de las rebajas, que se ha producido en domingo, día no laborable en el que los ciudadanos disponen de mayor tiempo para realizar sus compras, con la entrada en España de una masa de aire frío, lo que desplomará los termómetros y puede favorecer la adquisición de ropa de invierno.

Por su parte, la Confederación Española de Comercio (CEC), que representa al pequeño comercio de barrio, prevé una campaña sin grandes promociones "debido a los altos sobrecostes que han estrechado en gran medida los márgenes para los comerciantes" y un aumento del 5% en la facturación respecto al año anterior como consecuencia de la inflación y no de un incremento en el número de artículos vendidos.

Revisar precios, conservar el tique de compra...

Distintas organizaciones de consumidores, como la OCU o Asescon, han llamado en los últimos días a los ciudadanos a la prudencia y al consumo responsable durante las rebajas para evitar posibles fraudes y detectar las mejores oportunidades. 20minutos ha recopilado los sencillos consejos que ofrecen este tipo de colectivos para afrontar este tradicional periodo de descuentos.

-Hacer una lista. Las rebajas son una buena oportunidad para comprar con un buen descuento algo que haga falta. Por eso, es importante antes de salir de casa pensar lo que necesitas y elaborar una lista. Así, evitas gastar más de lo necesario y las compras impulsivas.

-Comprobar los precios. Es fundamental que en el producto que vayamos a comprar aparezca junto al precio rebajado el precio original. Si se trata de un artículo que lleva tiempo en la tienda y ha tenido varios precios, el de menor cuantía será el de referencia.

-Revisar que el producto esté en perfecto estado. Los comercios deben ofrecer productos nuevos y en perfecto estado, ya que las rebajas no son sinónimo de saldos, promociones o liquidaciones. Que su precio sea menor que el original no significa que los artículos puedan tener algún defecto.

-Ojo con los descuentos 'online' en electrónica y electrodomésticos. Durante el pasado Black Friday, la OCU detectó que un 99% de los descuentos en comercios online para este tipo de productos no eran tales, ya que el precio de referencia no era el más bajo en los 30 días precedentes. Para evitar este fraude, se puede hacer un seguimiento real de los precios en cualquier comparador o asesor de precios.

-Preguntar las condiciones para la devolución. Aunque casi todas las tiendas aceptan devoluciones sin problemas, la normativa indica que las tiendas físicas no están obligadas a admitir una devolución, salvo que haya un defecto. Es importante informarse antes de comprar de las condiciones en caso de devolución, como el plazo o la forma de reembolso, ya que podría no ser en dinero, sino en una tarjeta regalo o vale canjeable. En las compras online, por su parte, existe un periodo legal de desistimiento de 14 días durante el cual no hace falta justificar el motivo de la devolución.

-Conservar el tique de compra. Tener el comprobante de compra es clave para poder reclamar posteriormente en caso de que nuestro producto resulte defectuoso o queramos cambiarlo. Sin ese justificante, el vendedor no tendrá la obligación de atender nuestra reclamación.

- Priorizar comercios adheridos al arbitraje de consumo. Las organizaciones de consumidores recuerdan que siempre es una garantía comprar en tiendas adheridas al Sistema Arbitral de Consumo. Este sistema permite a los consumidores resolver de modo rápido, eficaz y económico los conflictos y reclamaciones que surgen en las relaciones de consumo.

-Evita salir de tiendas por puro ocio. En muchas ocasiones salimos simplemente a dar un paseo y ver tiendas y acabamos comprando artículos que no teníamos pensado.

