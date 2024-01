Selena Gomez insinúa que su próximo álbum será el último

Este 2024, Selena Gomez cumplirá 32 años. Lo hará como una de las estrellas musicales más importantes del panorama mundial y, quizá, incluso con un Globo de Oro a mejor actriz de serie de comedia por su participación en la serie Solo asesinatos en el edificio. Pero, según ella misma ha contado, es posible que una de esas dos facetas termine muy pronto.

La artista ha participado recientemente en un podcast, Smartless, que saldrá publicado el próximo domingo 7 de enero, si bien desde E! News han podido conocer en exclusiva las sorprendentes declaraciones de Gomez, que no ha dudado a la hora de anteponer y centrarse en su carrera como actriz y retirarse de la música después de su próximo álbum.

"Comencé divirtiéndome mucho con la música, porque luego hacer giras era también muy entretenido. Pero era porque al mismo tiempo estaba haciendo mi propia serie de televisión [Los Magos de Waverly Place] y si seguí adelante era porque eso era lo verdaderamente divertido", ha comenzado explicando Selena.

"Sin embargo, cuanto más mayor me hago, más veces pienso: 'Me gustaría encontrar algo por lo que decidirme", ha añadido la artista, antes de soltar la noticia: "Siento que tengo un álbum más dentro de mí, pero con toda seguridad me decantaré por la interpretación. Voy a querer relajarme porque estoy cansada".

Curiosamente, la carrera musical de Selena Gomez apenas cuenta con tres discos solistas desde que sacase al mercado el primero, Stars Dance, en 2013. A este siguieron Revival, en 2015, y Rare, en 2020 y, si acaso, se podría contar Revelación, un EP que sacó en 2021.

Asimismo, hay que señalar que Selena Gomez no ha ido de gira desde 2016, con su segundo disco, tour que canceló cuando iba por la mitad debido a problemas de salud mental y a su diagnóstico de lupus, que le llevó a recibir un transplante de riñón.

Estas nuevas declaraciones de Selena Gomez, sin embargo, no son del todo nuevas, pues ya en 2011, en una entrevista con CinemaNerdz ya dijo que se consideraba "más una actriz" que una cantante, y que era en la interpretación, donde trabajaba "muy duro", donde esperaba "estar mucho tiempo" y "ser reconocida profesionalmente".