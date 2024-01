Todos hemos mentido alguna vez. Todos. También sabemos que los políticos, todos, también mienten alguna vez. El problema es cuando se miente permanentemente. Y, permanentemente significa permanentemente.

Es obvio que quien actúa de esta forma carece de credibilidad. No puede tenerla. Con un mentiroso no se puede actuar en función de lo que dice ni en lo que podría decir. ¿Qué decisión puedes tomar con alguien que no sabes si te está diciendo la verdad?

Y así estamos en España. Nadie puede dar credibilidad a nada de lo que diga Pedro Sánchez, presidente del gobierno. Algunos pensarán que opinar de esta forma es aliarse con la derecha y la ultraderecha, es decir, con el PP y con VOX. Pues no, no es aliarse con nadie.

Es decir la verdad, aunque no guste, y pensar en libertad no debiendo el sueldo a nadie. Las consecuencias de mentir persistentemente como lo hace Pedro Sánchez aleja a las personas del bien común, porque si miente el número uno, ¿por qué tengo yo que colaborar con lo que se me dice desde las instituciones públicas?

Lo primero que se rompe, que de deteriora, cuando se miente, es la confianza y, como que estamos hablando del presidente, se pierde la confianza pública, que es indispensable para el funcionamiento efectivo del gobierno.

¿Por qué a Pedro Sánchez se le llama mentiroso cuando otros políticos también han mentido? Entre otras cosas, porque Sánchez ha dicho muy vehemente que no haría lo que después ha hecho. Su vehemencia le ha condenado. Y lo sabe, como también lo saben los que le deben el sueldo.

Retener el poder gracias a no decir la verdad es pan para hoy y hambre para mañana. La democracia se va deteriorando en el mundo. Valores y derechos conquistados con sangre, mucha sangre, dolor y lágrimas no son irreversibles. Los llamados progresistas, y Pedro Sánchez lo es, deberían entender que el fin no justifica los medios.