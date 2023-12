El inesperado y extraño gesto de Iker Casillas hacia Sara Carbonero en las redes dos años después de su ruptura

En 2021, Iker Casillas y Sara Carbonero decidían poner punto final a su relación. Desde entonces, y a pesar de los rumores sobre su vida más privada, ambos han mantenido un contacto continuo por sus hijos, Martín y Lucas. Eso sí, pocas han sido las que se les ha visto juntos y menos las que se han dedicado mensajes por las redes sociales.

Sin embargo, parece que las posturas entre ellos podrían estar más cerca de lo que parece, a tenor del último movimiento en internet del deportista.

Minutos después de que la periodista publicara en su cuenta de Instagram la misma fotografía, en la que aparee sonriente y escribía "prometo serle fiel a lo que me haga sentir en Paz", Iker subía a las historias temporales de sus redes esa misma imagen de su exmujer, en el que ya ha sido calificado como de movimiento "extraño" e "inesperado" que ha generado mucho misterio acerca de la intención del exfutbolista, aunque muchos señalan que podría ser en señal de apoyo.

Sea como sea, este gesto llega después de que hace días la periodista estallara contra los haters. Según informó la revista Semana, Carbonero se ha abierto en canal sobre este asunto a través de su perfil de Instagram -en el que cuenta con 3,5 millones de seguidores-, con una contundente publicación que ha eliminado a los pocos minutos, donde denunciaba una situación cada vez más habitual para los personajes públicos.

Y es que la periodista, sobrepasada por los efectos de estar expuesta públicamente en redes sociales, ha estallado ante los constantes comentarios negativos que, día a día, está obligada a leer en los que, en su caso, sostienen que tiene la "mirada triste". Aunque hace unos años aseguraba en una entrevista que nunca ha "denunciado a nadie" debido a estas críticas -"Las llevo mucho mejor y las acepto", expresaba-, lo cierto es que muchas de ellas han terminado haciéndole daño.

"Cuando alguien le dice a una persona que tiene la mirada triste continuamente, ¿con qué intención lo hace? Con la de animarla, seguro que no", ha comenzado escribiendo la novia de Nacho Taboada en su último post que, sin previo aviso, ha desaparecido de su perfil.

"A estas alturas todos deberíamos saber que las redes sociales y, en concreto, Instagram, es solo una pequeña ventana de lo que en realidad son nuestras vidas. Un porcentaje ínfimo que yo, personalmente, protejo con suma cautela. Dentro de eso, en mi opinión, se trata de que esa parcela que mostramos y compartimos sea lo más real y auténtica posible. Ahí está la clave y lo que nos hace diferentes a todos y todas", ha explicado.

En este punto, la periodista ha lanzado una reflexión dedicada especialmente a sus haters. "Si no te gusta alguien, no le sigas. Pero seguir a una persona para decirle reiteradamente lo triste que está, cuando realmente no sabes nada de su vida, me parece que aporta poco. En cualquier caso no ayuda, desde luego. Mis ojos son así desde el día que nací" ha zanjado, a la vez que pide que tratemos de controlar este tipo de comentarios, y más, si aluden a "cualquier rasgo físico". "Y los juicios a la ligera, en general, totalmente infundados".

Además, Carbonero ha pedido "Más respeto y empatía" de cara al próximo año. "Más amor. No es tan difícil", ha concluido en esta publicación, que ha finalmente eliminado tras pensar, quizá, en sus posibles consecuencias.