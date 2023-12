Angelina Jolie, ¿enamorada de un rapero británico?

Angelina Jolie se separó hace ya siete años de Brad Pitt y aún no ha encontrado el amor o quizás sí. El actor de Hollywood acaba de cumplir 60 años y además, los ha celebrado junto a su novia 'española', Inés de Ramón. Mientras tanto, su exmujer, con la que además de varios hijos, comparte varios embrollos judiciales, parece que no ha vuelto a estar enamorada, no obstante, esto podría haber cambiado.

A la protagonista de Maléfica se le ha relacionado con numerosas caras conocidas y es que, no le faltan pretendientes. En 2021 se especuló con la posibilidad de que estuviera saliendo con el cantante The Weeknd, también con el actor Paul Mescal.

Y, el más reciente, con el empresario millonario David Mayer de Rothschild, con el que fue fotografiada esta primavera. No obstante, ninguna de esas relaciones ha sido finalmente confirmada.

Ahora, la intérprete podría tener una relación sentimental con un rapero y poeta británico llamado Akala de 40 años. Angelina ha reaparecido en Nueva York junto a sus hijos Pax y Zahara sin atender a los medios de comunicación, los cuales han asegurado que entre el cantante y ella habría surgido una relación especial.

La revista Oggy ha publicado unas imágenes exclusivas en las que se puede ver a la actriz junto al artista británico, cuyo verdadero nombre es James Kingslee McLean Daley.

En las instantáneas, se puede ver a ambos disfrutando de una cena en Milán junto al resto del equipo de la película María, en la que la actriz interpreta el papel de María Callas y que se estrenará el año que viene. Asimismo, según asegura este mismo medio, los dos habrían llegado juntos al local y, al final de la velada, regresaron juntos a su hotel.

Esta no es la primera vez que se les ve juntos, puesto que el pasado mes de mayo viajaron a Jamaica para acudir al Festival Literario Calabash. Además, en 2021 acudieron juntos al concierto del artista Mustafa Ahmed, conocido como Mustafa el Poeta.

De momento, no se puede confirmar esta relación, lo que sí que está claro es que ya se les ha visto juntos en varias ocasiones. En medio de los rumores, lo que sí se ha podido comprobar es que, la protagonista de Salt está centrada en sus hijos y en su carrera profesional.