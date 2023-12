El error ortográfico en la estatua de Shakira que no ha pasado desapercibido a sus fans

AFP via Getty Images

Shakira ha sido una de las personas del año. La colombiana ha cerrado un 2023 en el que no ha faltado de nada o casi. Desde sus innumerables éxitos y récords, hasta las polémicas relacionadas con su marido, Gerard Piqué, e incluso por sus líos con la Agencia Tributaria.

Además de los tres Grammy que la artista se ha llevado este año, su éxito ha sido reconocido y premiado en todo el mundo. Por ello, su país natal, Colombia, no ha querido ser menos y ha hecho una estatua que se encuentra ubicada en pleno Malecón del Río. No obstante, a pesar de la perfección de la misma, un error ortográfico ha empañado la grandeza de la obra.

La escultura ha sido creada por el artista plástico Yino Márquez y ha sido inspirada en las características que identifican a Shakira, desde su apasionado corazón hasta sus caderas. Sin embargo, un pequeño error ortográfico en la placa de la obra no ha pasado desapercibido en las redes sociales.

Resulta que en la placa hay un reconocimiento con una frase que involucra el artista plástico y que dice: "Elaborada por el artista Yino Márques en el barrio La Paz con el apoyo de estudiante y egresados de la Escuela Distrital de Artes". Aparentemente, no se aprecia, si bien en la parte posterior de esta, aparecen los créditos del alcalde de Barranquilla, Jaime Pulmarejo Heins, además del nombre del escultor, Yino Márquez.

Placa de la estatua de Shakira. @shakira (INSTAGRAM)

Aquí sí que se puede ver bien escrito su apellido Márquez a diferencia de la falta de ortografía Márques en la parte de arriba. El propio artista se dio cuenta de la errata y se le aseguró que esto se corregiría.

"Yo lo vi un día antes y el mismo alcalde me dijo que tranquilo, que eso se iba a corregir sin problema, y si yo veo que no hay ningún problema en eso, será corregido y ya. No pasa nada", declaró el autor de la estatua.