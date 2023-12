Ester Muñoz: "Conozco a socialistas de toda la vida que no entienden que Sánchez pacte con quienes asesinaron a sus compañeros"

Antes de que, hace ahora dos meses, irrumpiera por sorpresa en su móvil la llamada de Feijoo, Ester Muñoz [León, 1985] era una joven política activa en redes y alejada de Madrid. La invitación personal del líder de su partido a formar parte de su nuevo equipo fue, además de inimaginable para ella, un revulsivo y un chute de confianza. La misma que ahora transmite sentada en una sala diáfana y vacía de Génova apenas decorada con dos sillas. La aún presidenta del PP en León y, ahora, vicesecretaria nacional de Sanidad y Educación se desenvuelve con naturalidad en su encuentro con 20minutos.

Hoy se materializa el acuerdo PSOE-Bildu que desaloja a UPN de la Alcaldía de Pamplona. ¿Es el precio más alto que ha dado Pedro Sánchez en los pactos con sus socios?Con Pedro Sánchez siempre puede haber un precio más alto. Hoy es un día muy triste para los demócratas. Hace cuatro semanas el propio Sánchez presumía de que el PSOE no le estaba dando ayuntamientos a Bildu y cuatro semanas después sabemos que se lo ha dado, que era parte de ese pacto encapuchado del que todavía no sabemos todos los acuerdos. Conozco a socialistas de toda la vida, de esos que no han sido todavía impregnados por el sanchismo, que no entienden nada; no entienden que el PSOE le haya dado el gobierno de la ciudad de Pamplona a un partido [Bildu] que lleva a terroristas en sus listas y que sigue diciendo a día de hoy que son presos políticos aquellos que asesinaban, entre otros, a sus compañeros [políticos del PSOE].