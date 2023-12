Lucía de la Puerta se sincera sobre su ruptura con Aída Redru: "Es doloroso la falta de respeto que ha habido durante tanto tiempo"

Lucía de la Puerta quiere seguir adelante tras sufrir un gran revés en su vida personal al romper su relación con Aída Redru de un día para otro. Por eso, está promocionando su single llamado Fecha vencida.

En los últimos días, ha acudido al programa La influencia, donde no ha podido evitar sincerarse sobre la dolorosa separación, ya que fue parte de la inspiración de la canción.

Entre lágrimas, no ha ocultado que está muy descontenta cómo "se ha gestionado" el fin de la relación: "Obviamente, no me gusta que haya terminado porque yo le quería con locura. Estoy bien porque las cosas se tenían que terminar, pero no me gusta cómo se ha hecho".

La tiktoker bilbaína no se refiere solo a la infidelidad que ha sufrido, sino a la manera que Aída ha intentado ocultarla más adelante y las mentiras que le ha contado.

"Me he querido creer todo lo que ella ha prometido de que era mentira, pero de una mala forma me he enterado de que ha sido durante más tiempo", ha confesado: "Yo entiendo que te puede gustar otra persona o que has tenido un error, pero la falta de respecto que ha habido durante ese tiempo me ha parecido doloroso".

Unas palabras con las que apenas ha podido contener las lágrimas, apenada porque, para ella, "todo había sido idílico". "Desde un punto de la relación las cosas se empezaron a torcer y yo no entendía por qué era", ha recordado.

"A raíz de lo que pasó, entiendo todo el comportamiento que ha habido hasta ahora y a partir de ahí la relación no ha sido verdad", se ha lamentado.

De momento, parece que la música es la única manera en la que se han comunicado desde la ruptura. Lucía ha asegurado que se ha sentido muy ofendida después de que Aída sacase una canción para llamar la atención, pero no le hablase para disculparse o mostrar arrepentimiento por sus acciones.