Aida Redru rompe su silencio tras su sonada ruptura con Lucía de la Puerta: "Intenté ser clara"

Aída Redru y Lucía de la Puerta anunciaron hace unas semanas por sorpresa su ruptura. Ahora, han saltado al mundo de la música, medio que ha utilizado para lanzarse un cruce de declaraciones.

Aunque siempre ha sido Lucía la que ha confesado tener pasión por lanzar su carrera como cantante, Aída ha sido la que ha querido mandarle un mensaje cantado a su expareja, reconociendo su error tras serle infiel varias veces en la relación.

El tema, llamado Arde, literalmente ha conseguido que ardieran las redes con frases como "fuiste la suerte que no supe cuidar", "fui yo quien desgarró tu herida" o "no te estoy pidiendo que me perdones".

Las palabras de Aída no solo han indignado a sus seguidores, sino que también han conseguido que Lucía publique otro comunicado "destrozada". "Lo que acabo de ver me ha destrozado", aseguró tras el estreno de la canción este pasado martes: "No logro entender como una persona a la que he querido tanto y he dado tanto, está jugando de esta manera".

Ahora, Aida, en una entrevista a Socialité, ha roto su silencio acerca de todo lo que está pasando con su ex. "Yo la quiero mucho. Siempre la he querido. La tengo mucho respeto, tanto personal como profesionalmente, es una chica maravillosa y se merece todo lo bueno", le dedica a su expareja.

La famosa tiktoker ha hablado sobre la canción que le ha dedicado a su ex: "He plasmado lo que yo sentía y es lo que he tratado de plasmar en la letra. Es una situación personal que he estado viviendo, intenté ser clara en la letra, transparente, fue duro serlo tanto, pero creo que la gente puede sentirse inspirada y considero la letra es un poco dura".

Además, ha reflexionado sobre cuál es la parte más dura de las redes: "Es una locura, yo lo pienso y me sigue impactando, una de las peores cosas y para mi lo más duro de las redes es saber llegar al balance de tu vida personal y de lo que muestras por redes, saber poner ese límite".