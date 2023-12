Aída Redru reconoce su infidelidad en una canción y Lucía de la Puerta responde: "No me merezco esto"

El cruce de declaraciones entre Aída Redru y Lucía de la Puerta continúa en redes sociales desde que hace unas semanas anunciaran por sorpresa su ruptura. Ahora, han saltado al mundo de la música.

Aunque siempre ha sido Lucía la que ha confesado tener pasión por lanzar su carrera como cantante, ha sido Aída la que ha querido mandarle un mensaje cantado a su expareja, reconociendo su error tras serle infiel varias veces en la relación.

El tema, llamado Arde, literalmente ha conseguido que ardieran las redes con frases como "fuiste la suerte que no supe cuidar", "fui yo quien desgarró tu herida" o "no te estoy pidiendo que me perdones".

Las palabras de Aída no solo han indignado a sus seguidores, sino que también han conseguido que Lucía publique otro comunicado "destrozada".

"Lo que acabo de ver me ha destrozado", aseguró tras el estreno de la canción este pasado martes: "No logro entender como una persona a la que he querido tanto y he dado tanto, está jugando de esta manera".

Además, Lucía ha nombrado a una amiga suya que, al parecer, también ha sufrido las consecuencias de las acciones de Aída. "Como se ha estado comportando durante y después, hace que me cuestione todo lo vivido durante la relación", ha añadido.

Esta parece ser también la primera vez que Aída se ha puesto 'en contacto' con ella desde que descubrió "las deslealtades": "No he recibido ni una sola llamada, ni tampoco un perdón en persona ni arrepentimiento".

"Creo que después de todo no me merezco esto", ha concluido, generando un aluvión de mensajes de apoyo y muchos de críticas a su expareja, que muchos consideran que parece "muy fría" en la canción.

QUE SACOO TEMA EN NADAAA 🙈🙈os pongo por aqui el presave, si lo haceis es para que se os guarde directamente en vuestra playlist, salga en mas y empiece con mas fuerza asiq me ayudarías un monton ❤️‍🩹🖤 muchas graciasss de vdd‼️❤️‍🩹🖤 — luciadelapuerta (@luciadelapuerta) December 3, 2023

Como sea, esto no ha terminado, ya que Lucía también planea pronto lanzar un tema llamado Fecha vencida, donde muchos esperan recibir todavía más detalles de las acciones de Aída.